Wersow i Friz już od lat tworzą jedną z najpopularniejszych par w świecie polskiego internetu. Ich poczynania regularnie śledzą miliony fanów, którym nie umknie żaden szczegół. Mimo to Weronice i Karolowi udało się zachować w tajemnicy tak ważne wydarzenie, jakim był ich ślub. W rozmowie z naszą reporterką zdradzili szczegóły na ten temat.

Ślub w tajemnicy. Wersow i Friz zdradzają szczegóły

Przypomnijmy, że Wersow i Friz dopiero połowie sierpnia poinformowali, że wzięli ślub w Grecji. Wydarzenie odbyło się jednak wcześniej i dopiero teraz, kiedy do kin trafił film odsłaniający kulisy uroczystości, fani i media dowiadują się większych szczegółów na temat ceremonii zaślubin pary. W rozmowie z naszą reporterką Wersow i Friz ujawnili, jak udało im się tak długo zachować wszystko w tajemnicy.

Różne były konspiracje z tym naszym wyjazdem - zaczęła Wersow

Zobaczcie, co dokładnie zdradzili na ten temat Wersow i Friz! Wszystkich szczegółów dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

fot Artur Zawadzki/REPORTER

