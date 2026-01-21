Najpierw wieści o drugiej ciąży, a teraz to! Wersow ogłasza kolejną radosną nowinę
Wersow po raz kolejny udowadnia, że nie boi się wyzwań. Kilka dni po ogłoszeniu drugiej ciąży, zaprezentowała emocjonalny projekt muzyczny. Album „MATKA IDOLKA” to osobista opowieść o dojrzewaniu, zmianach i sile kobiet. Płyta jest już dostępna w przedsprzedaży.
Wersow, znana influencerka i artystka, po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów, prezentując nowy projekt muzyczny. Jej drugi album zatytułowany „MATKA IDOLKA” to nie tylko zbiór utworów - to osobisty manifest, zapis emocji, zmian i poszukiwania tożsamości, jakie towarzyszyły jej w ostatnich latach.
Artystka podkreśla, że płyta stanowi podsumowanie jej prywatnej i zawodowej drogi. To wyraz dojrzałości, odwagi i otwartości, który ukazuje, że kobiecość, macierzyństwo i kariera mogą się uzupełniać, a nie wykluczać.
Nowy projekt muzyczny Wersow po ogłoszeniu drugiej ciąży
Kilka dni po tym, jak Wersow ogłosiła swoją drugą ciążę, zdecydowała się ujawnić kolejny ważny element swojego życia - album „MATKA IDOLKA”. Tym samym pokazała, że nie rezygnuje z aktywności zawodowej, a wręcz przeciwnie - wykorzystuje ten wyjątkowy czas do dzielenia się ze światem swoją twórczością. Jej decyzja wywołała duże zainteresowanie w mediach i wśród fanów.
Przesłanie albumu - hołd dla kobiet i ich drogi
Album „MATKA IDOLKA” został przez artystkę zadedykowany wszystkim kobietom. Wersow w swoim wpisie na Instagramie napisała, że płyta powstała z myślą o tych, które jako dziewczynki marzyły o byciu księżniczkami, ale musiały szybko dorosnąć.
Płytę MATKA IDOLKA dedykuję wszystkim kobietom, które jako dziewczynki marzyły, by zostać księżniczkami. Tym, które dorastały szybciej, niż chciały, upadały, podnosiły się i uczyły kochać siebie na nowo. Marzycielkom z odwagą w sercu, dziewczynom, które wybrały bycie sobą, nawet gdy świat podpowiadał coś innego. Dla tych, które wciąż wierzą, że wrażliwość jest siłą, a własna droga największym zwycięstwem. To dla Was. Niech ta muzyka będzie świadectwem naszej drogi.
Album „MATKA IDOLKA” jest już dostępny w przedsprzedaży. Podstawowa wersja płyty z autografem artystki kosztuje 49,99 zł. Dla najbardziej oddanych fanów przygotowano także limitowane edycje kolekcjonerskie.
