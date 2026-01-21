Wersow, znana influencerka i artystka, po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów, prezentując nowy projekt muzyczny. Jej drugi album zatytułowany „MATKA IDOLKA” to nie tylko zbiór utworów - to osobisty manifest, zapis emocji, zmian i poszukiwania tożsamości, jakie towarzyszyły jej w ostatnich latach.

Artystka podkreśla, że płyta stanowi podsumowanie jej prywatnej i zawodowej drogi. To wyraz dojrzałości, odwagi i otwartości, który ukazuje, że kobiecość, macierzyństwo i kariera mogą się uzupełniać, a nie wykluczać.

Nowy projekt muzyczny Wersow po ogłoszeniu drugiej ciąży

Kilka dni po tym, jak Wersow ogłosiła swoją drugą ciążę, zdecydowała się ujawnić kolejny ważny element swojego życia - album „MATKA IDOLKA”. Tym samym pokazała, że nie rezygnuje z aktywności zawodowej, a wręcz przeciwnie - wykorzystuje ten wyjątkowy czas do dzielenia się ze światem swoją twórczością. Jej decyzja wywołała duże zainteresowanie w mediach i wśród fanów.

Przesłanie albumu - hołd dla kobiet i ich drogi

Album „MATKA IDOLKA” został przez artystkę zadedykowany wszystkim kobietom. Wersow w swoim wpisie na Instagramie napisała, że płyta powstała z myślą o tych, które jako dziewczynki marzyły o byciu księżniczkami, ale musiały szybko dorosnąć.

Płytę MATKA IDOLKA dedykuję wszystkim kobietom, które jako dziewczynki marzyły, by zostać księżniczkami. Tym, które dorastały szybciej, niż chciały, upadały, podnosiły się i uczyły kochać siebie na nowo. Marzycielkom z odwagą w sercu, dziewczynom, które wybrały bycie sobą, nawet gdy świat podpowiadał coś innego. Dla tych, które wciąż wierzą, że wrażliwość jest siłą, a własna droga największym zwycięstwem. To dla Was. Niech ta muzyka będzie świadectwem naszej drogi. - przekazała Wersow

Album „MATKA IDOLKA” jest już dostępny w przedsprzedaży. Podstawowa wersja płyty z autografem artystki kosztuje 49,99 zł. Dla najbardziej oddanych fanów przygotowano także limitowane edycje kolekcjonerskie.

