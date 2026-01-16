Wersow i Friz niedawno poinformowali fanów o przeprowadzce. Para influencerów opuściła luksusową willę i pokazała zdjęcia z nowego domu, co wywołało falę komentarzy w sieci. Teraz na jaw wyszły kolejne, radosne nowiny z życia jednej z najpopularniejszych polskich influencerek. Oto szczegóły.

Wersow i Friz przeprowadzili się

Friz i Wersow to jedna z najpopularniejszych par polskich influencerów, znana przede wszystkim z działalności w mediach społecznościowych i na YouTubie. Karol "Friz" Wiśniewski jest twórcą Ekipy, a Weronika "Wersow" Sowa zbudowała własną markę jako influencerka i piosenkarka. Prywatnie są parą i wspólnie wychowują córkę Maję.

W 2022 roku Wersow i Friz pochwalili się zakupem swojego pierwszego wspólnego domu - luksusowej willi pod Krakowem. Nowoczesna, minimalistycznie urządzona posiadłość z basenem szybko stała się tłem ich codziennego życia. Teraz jednak influencerzy zamykają ten rozdział i podjęli decyzję o wyprowadzce z dotychczasowego domu, o czym poinformowali fanów.

Przeprowadzamy się, dzisiaj oficjalnie pakujemy rzeczy i przeprowadzamy się do innego domu oznajmiła Wersow w najnowszym filmie.

Wersow przekazała radosną nowinę

To jednak nie koniec zmian w życiu influencerki. Na profilu Wersow pojawił się ostatni wpis, który wywołał falę ekscytacji wśród jej obserwatorów. Gwiazda internetu pochwaliła się okładką swojego najnowszego singla "GIRL BOSS". Jak zapowiada - to jednak dopiero początek niespodzianek!

Na TikToku już śmiga fragment nowej piosenki, a premiera utworu będzie w przyszłym tygodniu. Jeśli myślicie, że to koniec niespodzianek, to jeszcze Was zaskoczę czytamy na Instagramie Wersow.

Weronika Sowa cieszy się ogromną popularnością wśród internautów. Nic więc dziwnego, że najnowszy post influencerki natychmiast zwrócił uwagę fanów, którzy zasypali ją morzem komentarzy.

Już nie mogę się doczekać

Ikona wydaje nową piosenkę! pisali fani gwiazdy.

Obserwatorzy Wersow nie kryją ogromnej radości i ekscytacji: "Jestem taka dumna!"; "Cudo, kochana" - czytamy w dalszej części komentarzy.

