Wersow i Friz, jedna z najpopularniejszych par influencerów w Polsce, zaskoczyli swoich fanów decyzją o opuszczeniu luksusowej willi pod Krakowem. Dom, do którego wprowadzili się w 2022 roku, był pierwszą wspólną nieruchomością pary. Wyposażony w kilka łazienek, nowoczesną kuchnię, przestronny salon, garderobę, pokoje i garaż, zachwycał minimalistycznym, ale eleganckim stylem. Posiadał również basen na zewnątrz. Jak teraz będzie wyglądało ich rodzinne gniazdko?

Wersow i Friz przeprowadzili się w 24 godziny

Jak się okazało, decyzja o przeprowadzce zapadła błyskawicznie – Wersow i Friz postanowili dokonać zmiany lokum w zaledwie jeden dzień. Z nowego filmiku Weroniki na YouTube dowiadujemy się, że ich córeczka, Maja, spędziła ten czas u dziadków, co ułatwiło im przeprowadzkę.

Nadchodzą zmiany, ponieważ przeprowadzamy się. (...) Postanowiliśmy, że tak naprawdę przeprowadzka zajmie nam jeden dzień (...) W całym naszym domu jest ogólnie duży bałagan przez tę przeprowadzkę (...) ale za niedługo tu wrócimy, będziemy ogarniać, sprzątać wszystko i odremontowywać przekazała influencerka.

W takich warunkach będą teraz mieszkać Friz i Wersow

Nowym miejscem zamieszkania Wersow i Friza jest dom znany z projektu "Genzie", również zlokalizowany w okolicach Krakowa, lecz bliżej centrum miasta. Nieruchomość, której właścicielem jest Karol Wiśniewski, pierwotnie została udostępniona członkom "Genzie" na rok. Później zamieszkali w niej rodzice Friza, a ostatnio stała pusta. Widzowie od razu rozpoznali lokalizację w nowych materiałach pary. Friz określił ją mianem „drugiego najpopularniejszego domu w Polsce”, zaraz po domu Ekipy.

W filmie na YouTube Karol i Weronika pokazali również, jak urządzili się w nowym lokum. Przygotowali dla córki pokój pełen zabawek i książeczek. Oprócz tego każde z nich mogło zagospodarować dla siebie własną garderobę. Oboje wypełnili je po brzegi. W szafie Wersow znalazło się mnóstwo miejsca na stroje eleganckie i codzienne, a także wystawka dla torebek. Friz z kolei starannie ułożył ubrania w swojej szafie, dzieląc je na sekcje - spodnie, podkoszulki, koszulki z długim rękawem, cienkie i grube kurtki itd.

Para wyraziła również ogromną radość nad ilością miejsca do przechowywania w nowym domu. Jak przyznali, w pierwszej willi byli zmuszeni trzymać większość rzeczy na wierzchu, natomiast po przeprowadzce mogli pochować wszystko do szafek. Oprócz tego w nowym domu pary znajduje się wewnętrzny basen oraz sauna. W przeciwieństwie do poprzedniej posiadłości, dominują tu ciemne barwy - przede wszystkim szarości i czerń.

Nowy dom Wersow i Friza, fot. YouTube/wersow

Nowy dom Wersow i Friza, fot. YouTube/wersow

Nowy dom Wersow i Friza, fot. YouTube/wersow

Nowy dom Wersow i Friza, fot. YouTube/wersow

Nowy dom Wersow i Friza, fot. YouTube/wersow

Nowy dom Wersow i Friza, fot. YouTube/wersow

Zobacz także: Najpierw ślub, a teraz to. Viki Gabor wszystko potwierdziła

