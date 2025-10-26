Kilka tygodni temu Wersow i Friz, jedna z popularniejszych par w polskim Internecie, powiedzieli sobie "tak". Ceremonia do samego końca była owiana tajemnicą, a odbyła się w malowniczej Grecji. Co ciekawe, niektóre momenty z tak ważnej chwili zostały uwiecznione w filmie, który niedawno trafił do kin - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Teraz na jaw wyszły kolejne szczegóły, które wbijają w fotel!

Szokujące kulisy ślubu Wersow i Friza

Wedding plannerka, która była odpowiedzialna za organizację ślubu Weroniki i Karola, zdradziła w mediach więcej ciekawostek na temat wydarzenia. Jak się okazało, gościom były zabierane telefony, by zachować większą dyskrecję. Organizatorzy ślubu wdrożyli nawet specjalną procedurę. Urządzenia były zamykane w koperty i oznaczone indywidualnymi numerami.

Będziemy zamykać w koperty i każdy gość będzie wiedział, który ma numerek. Mamy też listę: podpisy na zdanie i wydanie. Mówimy o tym, że strefa bez telefonów i tak dalej. Możemy jeszcze przystawić tą pieczątkę, która jest na przykład na torebki na frytki, to zobaczą, że ta koperta po prostu nie była otwierana zdradziła.

Cały proces był szczegółowo zaplanowany i dokładnie zrealizowany.

Wersow i Friz wydali 2 miliony na wesele - wyprawili dwa przyjęcia

Koszty ceremonii okazały się równie imponujące, co sama oprawa wydarzenia. Podczas wizyty w programie Kuby Wojewódzkiego Wersow i Friz ujawnili, że ślub kosztował ich aż 2 miliony złotych. Co więcej, znana ekspertka ślubna Izabela Janachowska w jednym z komentarzy stwierdziła, że taka realizacja mogła wymagać jeszcze większego budżetu.

Warto wspomnieć, że ostatnio para zdradziła, że wyprawili aż dwa przyjęcia - w przeddzień ślubu zorganizowali huczną kolację dla wszystkich gości. Ponadto, Weronika i Karol zdradzili, że pokryli wszelkie koszty za swoich najbliższych, z wyjątkiem biletów lotniczych. Niektórym z nich opłacili nawet hotel na kilka kolejnych dni po weselu.

Ceremonia, mimo że odbyła się w tajemnicy, została zarejestrowana i przedstawiona jako część filmu dokumentalnego. Para zdecydowała się pokazać swoją historię na dużym ekranie, co dodało wydarzeniu wyjątkowego znaczenia. Produkcja miała na celu przedstawienie nie tylko kulis ślubu, ale również opowiedzenie historii ich miłości, która zdaniem pary zasługiwała na filmową oprawę. Ślub influencerów w Grecji tym samym zyskał nie tylko intymny wymiar, ale również medialny rozgłos.

