Wersow i Friz ogłosili płeć drugiego dziecka i się zaczęło. Poruszenie w komentarzach
Wersow i Friz w emocjonującym filmie na YouTube ujawnili płeć swojego drugiego dziecka, a internauci zasypali ich komentarzami. Fani dowiedzieli się już oficjalnie, że para spodziewa się syna i od razu zareagowali. Tego Wersow i Friz chyba się nie spodziewali.
Wersow i Friz, najpopularniejsza para influencerów w Polsce, w miniony poniedziałek ujawnili płeć swojego drugiego dziecka. To właśnie wtedy na kanale Wersow na YouTube pojawiło się długo wyczekiwane nagranie z "gender reveal". Fani od razu zareagowali.
Wersow i Friz będą mieli syna
Zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że Wersow jest w drugiej ciąży. Do sieci trafiło wówczas urocze nagranie z influencerką, jej mężem i córeczką - całą rodziną przekazali radosną wiadomość pokazując zdjęcie USG. Od tamtej chwili fani zastanawiali się, czy Wersow urodzi syna czy córkę. W miniony poniedziałek wszystko stało się jasne. Poznaliśmy już płeć dziecka Wersow i Friza, którzy będą mieli pierwszego syna. Pochwalili się swoim szczęściem w mediach społecznościowych i na YouTube.com i momentalnie posypały się komentarze.
Reakcja fanów na radosną nowinę od Wersow i Friza
Tuż po tym, jak Wersow i Friz oficjalnie ogłosili płeć drugiego dziecka, w siec zawrzało. Internauci od razu ruszyli z gratulacjami. Pojawiło się również mnóstwo wpisów, w których fani piszą wprost, że od samego początku podejrzewali, że Wersow będzie miała syna.
Gratulacje! Od początku wiedziałam że będzie chłopczyk
WIEDZIAŁAM! Dobrze intuicja podpowiedziała! pięknie gratulacje dla Was
Widziałem! Gratulacje
Jakie imię Wersow i Friz wybiorą dla synka?
Czy fani Wersow i Friza zgadną teraz, jakie imię para wybierze dla swojego synka? Wersow i Friz już podczas "gender reveal" poprosili swoich gości, aby zapisali propozycje imion dla chłopca, ale influencer od razu zaznaczył:
Bardzo bym chciał, żeby imię było międzynarodowe
