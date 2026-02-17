Wersow i Friz, najpopularniejsza para influencerów w Polsce, w miniony poniedziałek ujawnili płeć swojego drugiego dziecka. To właśnie wtedy na kanale Wersow na YouTube pojawiło się długo wyczekiwane nagranie z "gender reveal". Fani od razu zareagowali.

Wersow i Friz będą mieli syna

Zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że Wersow jest w drugiej ciąży. Do sieci trafiło wówczas urocze nagranie z influencerką, jej mężem i córeczką - całą rodziną przekazali radosną wiadomość pokazując zdjęcie USG. Od tamtej chwili fani zastanawiali się, czy Wersow urodzi syna czy córkę. W miniony poniedziałek wszystko stało się jasne. Poznaliśmy już płeć dziecka Wersow i Friza, którzy będą mieli pierwszego syna. Pochwalili się swoim szczęściem w mediach społecznościowych i na YouTube.com i momentalnie posypały się komentarze.

Reakcja fanów na radosną nowinę od Wersow i Friza

Tuż po tym, jak Wersow i Friz oficjalnie ogłosili płeć drugiego dziecka, w siec zawrzało. Internauci od razu ruszyli z gratulacjami. Pojawiło się również mnóstwo wpisów, w których fani piszą wprost, że od samego początku podejrzewali, że Wersow będzie miała syna.

Gratulacje! Od początku wiedziałam że będzie chłopczyk

WIEDZIAŁAM! Dobrze intuicja podpowiedziała! pięknie gratulacje dla Was

Widziałem! Gratulacje komentują zachwyceni fani.

Jakie imię Wersow i Friz wybiorą dla synka?

Czy fani Wersow i Friza zgadną teraz, jakie imię para wybierze dla swojego synka? Wersow i Friz już podczas "gender reveal" poprosili swoich gości, aby zapisali propozycje imion dla chłopca, ale influencer od razu zaznaczył:

Bardzo bym chciał, żeby imię było międzynarodowe mówił influencer.

Zobacz także: