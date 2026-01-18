Wersow i Friz, jedna z najpopularniejszych par polskiego internetu, niespodziewanie opuścili swój luksusowy dom zlokalizowany pod Krakowem i zdecydowali się na przeprowadzkę. To nie koniec rewolucji w ich życiu prywatnym, bo właśnie Weronika i Karol Wiśniewscy poinformowali, że spodziewają się dziecka. Radosną informację przekazali razem z córką Mają.

Wersow jest w drugiej ciąży!

Ostatnie lata są dla Wersow i Friza bardzo intensywne. W 2023 roku na świat przyszła ich córka, Maja. W 2025 roku para wzięła spektakularny ślub, a nawet nakręcili film z tego wydarzenia, który wywołał ogromne emocje. Jak wiadomo, to jak rozwijała się ich relacja śledziło miliony obserwatorów. Teraz przyszedł czas na kolejny wazny krok w ich życiu i poinformowali, że ich rodzina się powiększy.

1+1=4 ♥️

Wersow już wcześniej mówiła wprost, że "rok 2025 był spełnieniem marzeń, a efekty będzie widać w 2026 roku”. To zdanie wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Fani szybko zaczęli łączyć je z możliwością drugiej ciąży i jak się okazuje nie pomylili się.

Internauci już pospieszyli z gratulacjami!

Fani Wersow i Friza cieszą się szczęściem pary. Już za jakiś czas Maja zostanie starszą siostrą, choć para nie zdradziła jeszcze płci dziecka, być może niebawem uchylą rąbka tajemnicy. To już kolejn a radosna nowina wśród polsich influencerów. Ostatnio po raz drugi mamą została Andziaks, a teraz taka nowina. Fani Wersow już gratulują!

Moje BINGO na 2026!!!! Wiedziałam!!! Aaaaa

Gratulacje!!! dużo zdrówka Wera!

Ooo jak cudownie!!! Gratulacje

Gratulacje!

