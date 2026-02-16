Znamy płeć dziecka Wersow i Friza! Para ogłosiła
Wersow i Friz ujawnili płeć swojego drugiego dziecka w najnowszym nagraniu na YouTube - para ogłosiła, że spodziewają się synka. Zaskakująca i pełna emocji chwila została utrwalona na filmie, który już wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów w mediach społecznościowych.
W najnowszym wideo opublikowanym na kanale Wersow para ujawniła długo wyczekiwaną informację o płci swojego dziecka. W reakcji na wiadomość, którą przygotowano w ramach typowego dla influencerów „gender reveal”.
Wersow i Friz zdradzili płeć dziecka
Wersow i Friz podzielili się z widzami, że będą mieli syna - co wywołało falę radości zarówno wśród przyszłych rodziców, jak i ich licznej społeczności online. To kolejny duży krok w życiu pary, która od lat jest jedną z najchętniej obserwowanych w polskim internecie. Wcześniej Wersow i Friz już wielokrotnie dzielili się z fanami prywatnymi momentami oraz kulisami swojej relacji i codzienności, co sprawiło, że ich ogłoszenia komentarze gromadzą miliony odsłon.
Publikacja tego filmu spotkała się z ogromnym odzewem - zarówno w komentarzach pod materiałem na YouTube, jak i na Instagramie, gdzie fani gratulują influencerom i życzą im szczęścia w nowym etapie życia rodzinnego. Takie ujawnienie płci dziecka w kreatywny sposób stało się już dla pary znaczącym wydarzeniem, które dodatkowo integruje ich społeczność oraz podsyca zainteresowanie każdym kolejnym krokiem.
Gratulacje płyną z całego internetu - wielu fanów wyraża swoją ekscytację i pisze, że nie może się doczekać kolejnych szczegółów dotyczących narodzin chłopca.
Tak zareagowali bliscy Wersow i Friza na wieść, że będzie chłopiec
Jak będzie miało na imię dziecko Wersow i Friza?
Od początku ciąży Wersow podkreślała, że czuje, iż tym razem będzie inaczej niż poprzednio. Influencerka wielokrotnie wspominała, że ma przeczucie, iż na świecie pojawi się chłopiec — i jak się okazało, intuicja jej nie zawiodła.
Gdy para oficjalnie ogłosiła, że spodziewają się syna, nie brakowało wzruszeń i radości. Zarówno przyszli rodzice, jak i Maja nie potrafili ukryć emocji. Bliscy entuzjastycznie zareagowali na nowinę, a wśród gratulacji szybko pojawiły się także pierwsze propozycje imion.
Goście zaczęli podsuwać swoje typy - wśród nich znalazły się m.in. Jaś i Olek.
Bardzo bym chciał, żeby imię było międzynarodowe
Znajomi typowali również takie imiona jak:
- Leo;
- Borys;
- Patryk;
- Miłosz;
- Jan;
- Andrzej;
- Karol;
- Ignacy
- Valerie;
- Krzysztof;
- Aleksander;
- Franek;
- Adam;
- Kamil;
- Liam.
Jak będzie miał na imię syn pary influencerów? Tego na razie nie wiadomo. Wersow i Friz przyznali, że wciąż nie podjęli ostatecznej decyzji i spokojnie rozważają różne propozycje. Jedno jest pewne wybór imienia będzie dla nich wyjątkowy i dobrze przemyślany. Fani z niecierpliwością czekają więc na kolejne wieści.