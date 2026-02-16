W najnowszym wideo opublikowanym na kanale Wersow para ujawniła długo wyczekiwaną informację o płci swojego dziecka. W reakcji na wiadomość, którą przygotowano w ramach typowego dla influencerów „gender reveal”.

Wersow i Friz zdradzili płeć dziecka

Wersow i Friz podzielili się z widzami, że będą mieli syna - co wywołało falę radości zarówno wśród przyszłych rodziców, jak i ich licznej społeczności online. To kolejny duży krok w życiu pary, która od lat jest jedną z najchętniej obserwowanych w polskim internecie. Wcześniej Wersow i Friz już wielokrotnie dzielili się z fanami prywatnymi momentami oraz kulisami swojej relacji i codzienności, co sprawiło, że ich ogłoszenia komentarze gromadzą miliony odsłon.

Publikacja tego filmu spotkała się z ogromnym odzewem - zarówno w komentarzach pod materiałem na YouTube, jak i na Instagramie, gdzie fani gratulują influencerom i życzą im szczęścia w nowym etapie życia rodzinnego. Takie ujawnienie płci dziecka w kreatywny sposób stało się już dla pary znaczącym wydarzeniem, które dodatkowo integruje ich społeczność oraz podsyca zainteresowanie każdym kolejnym krokiem.

Gratulacje płyną z całego internetu - wielu fanów wyraża swoją ekscytację i pisze, że nie może się doczekać kolejnych szczegółów dotyczących narodzin chłopca.

Tak zareagowali bliscy Wersow i Friza na wieść, że będzie chłopiec

Jak będzie miało na imię dziecko Wersow i Friza?

Od początku ciąży Wersow podkreślała, że czuje, iż tym razem będzie inaczej niż poprzednio. Influencerka wielokrotnie wspominała, że ma przeczucie, iż na świecie pojawi się chłopiec — i jak się okazało, intuicja jej nie zawiodła.

Gdy para oficjalnie ogłosiła, że spodziewają się syna, nie brakowało wzruszeń i radości. Zarówno przyszli rodzice, jak i Maja nie potrafili ukryć emocji. Bliscy entuzjastycznie zareagowali na nowinę, a wśród gratulacji szybko pojawiły się także pierwsze propozycje imion.

Goście zaczęli podsuwać swoje typy - wśród nich znalazły się m.in. Jaś i Olek.

Bardzo bym chciał, żeby imię było międzynarodowe - wyjawił Friz.

Znajomi typowali również takie imiona jak:

Leo;

Borys;

Patryk;

Miłosz;

Jan;

Andrzej;

Karol;

Ignacy

Valerie;

Krzysztof;

Aleksander;

Franek;

Adam;

Kamil;

Liam.

Jak będzie miał na imię syn pary influencerów? Tego na razie nie wiadomo. Wersow i Friz przyznali, że wciąż nie podjęli ostatecznej decyzji i spokojnie rozważają różne propozycje. Jedno jest pewne wybór imienia będzie dla nich wyjątkowy i dobrze przemyślany. Fani z niecierpliwością czekają więc na kolejne wieści.