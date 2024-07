Weronika Rosati jako jedyna polska aktorka została zaproszona na imprezę "Bvlgarii Night of The Icons”

podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Na to wydarzenie legendarna firma jubilerska Bvlgarii udostępniła naszej aktorce ekskluzywną biżuterię inspirowaną filmem "Kleopatra", w którym główną rolę zagrała Elizabeth Taylor. Biżuteria ta warta była… dwa i pół miliona złotych!

Dla Weroniki Rosati to duże wydarzenie. Po pierwsze, dlatego, że wśród wyróżnionych w ten sposób przez włoską markę osób były znakomite nazwiska ze świata filmu, m.in. Kirsten Dunst. Po drugie, zauważona została jej fascynacja dawnymi gwiazdami Hollywood. Przypomnijmy, że Elizabeth Taylor jest jedną z ikon kina, które polska aktorka ceni najbardziej. Jesteśmy ciekawi, jak wam się podobała ta niezwykle kosztowna biżuteria Weroniki Rosati? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Weronika Rosatki na imprezie "Bvlgari Night of The Icons” w Berlinie.

Podoba wam się biżuteria, którą miała na sobie Weronika Rosati?!

Jej cena robi wrażenie! Biżuteria, którą założyła Weronika Rosati kosztuje około dwa i pół miliona złotych!!!

