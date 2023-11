2 z 4

Weronika Rosati i Robert Śmigielski tworzyli związek przez dwa lata. Aktorka i słynny ortopeda poznali się kiedy Weronika była związana jeszcze z Piotrem Adamczykiem. Kiedy jednak gwiazda rozstała się z aktorem po wypadku samochodowym, do którego doszło w 2013 roku, to właśnie Śmigielski pomagał Weronice wrócić do zdrowia. Wtedy też narodziło się między nimi uczucie. Para doczekała się dziecka - córeczka Rosati i Śmigielskiego urodziła się w grudniu 2017 roku. Niestety jak już wiemy, kilka miesięcy później para zdecydowała się na rozstanie.

Teraz media zastanawiają się, czy Weronika jest już gotowa na nowy związek. W najnowszym wydaniu "Twojego imperium" pojawiły się zdjęcia aktorki z tajemniczym mężczyzną - razem spotkali się w jednej z restauracji w Krakowie.

Jest już gotowa na nowy związek czy przyłapaliśmy ją tylko na niewinnym flircie?- zastanawia się "Twoje Imperium".

