Związek Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego to już przeszłość? Zalewie kilka miesięcy po narodzinach córeczki, para podjęła decyzję o rozstaniu? Tak właśnie twierdzi "Fakt"! Aktorka bardzo rzadko komentuje swoje życie prywatne, a w sieci nie znajdziecie zbyt wiele zdjęć z ojcem jej dziecka. Przez dwa lata związku para unikała wspólnych wyjść na oficjalne imprezy i nie opowiadała o swoim uczuciu. Czy teraz skomentują medialne plotki na swój temat? Co miało być powodem rozstania Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego?

Według doniesień Faktu para rozstała się niedawno. Dlaczego podjęli taką decyzję?

Weronikę pochłonęło wychowywanie małej Elżbietki, a Roberta praca. On ma teraz tyle obowiązków w klinice, jak nigdy wcześniej i nie może z nich zrezygnować. Zaczęli więc naturalnie żyć osobno- zdradza informator "Faktu". W pewnym momencie stwierdzili, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie rozstanie.

Informator dziennika twierdzi, że Weronika Rosati i Robert Śmigielski rozstali się w przyjaźni.

Weronika i Robert poznali się kilka lat temu, kiedy aktorka była jeszcze związana z Piotrem Adamczykiem. Ich uczucie narodziło się jednak już po rozstaniu aktorskiej pary. Rosati i Adamczyk zakończyli swój związek po wypadku samochodowym, do którego doszło w 2013 roku. Wtedy Robert Śmigielski, znany ortopeda, pomagał Weronice w walce o zdrowie.

Zobaczcie, co aktorka mówi też o życiu w samotności w nowym wywiadzie dla VIVY! Czyżby w ten sposób chciała potwierdzić rozstanie?

AKTUALIZACJA

Mamy oświadczenie menadżerki aktorki:

Po dzisiejszej publikacji "Faktu" dostaje dużo zapytań w sprawie Weroniki Rosati. Rzeczywiście rozstanie jest prawdą. Dla niej to szczególnie bolesne, ponieważ jest mamą malutkiej córeczki i i jak każda mama marzyła o tym by zapewnić swojemu dziecku pełną rodzinę. Chce się teraz skupić wyłącznie na szczęśliwych chwilach z Eli - mówi nam Gabriela Piekarniak, menadżerka Weroniki Rosati.

Na pewno zaś to czego Weronika Rosati chce najbardziej to dać swojej córce maksymalnie dużo spokoju. I nie chce by w przyszłości Elizabeth czytała o rozstaniu swoich rodziców. Sprawy rodzinne chcą zachować wyłącznie dla siebie. Bardzo proszę wszystkich o uszanowanie tej prośby - czytamy w oświadczeniu.