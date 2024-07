W poniedziałek Anna Wendzikowska razem z partnerem Patrykiem Ignaczakiem i córeczką Kornelią, wybrali się na pierwsze wspólne zagraniczne wakacje. Gdzie pojechali? Na Sardynię!

Reklama

Czytaj także: Anna Wendzikowska pojechała na pierwsze wakacje z córeczką. Wiemy, gdzie je spędzają!

Dzisiaj Ania pochwaliła się pierwszymi zdjęciami z plaży! Widać, że rodzina dobrze bawi się na wakacjach :) Ale uwagę przyciąga jednak idealny brzuch Ani! Pod koniec stycznia dziennikarka została mamą. A po sześciu miesiącach od porodu, dziennikarka ma idealną figurę, ale dopiero teraz pokazała, że ma tak świetnie wyćwiczony brzuch. Internauci komentują, że lepszy niż przed porodem!



Wendzikowska na wakacjach

Zobaczcie sami jak Ania Wendzikowska z rodziną spędza wakacyjny czas na Sardynii i jak dobrze wygląda w bikini!



Słońce + plaża = ☺️ A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on

Jul 14, 2015 at 2:26pm PDT

Zobacz także

Jest pięknie ☺️ A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on

Jul 14, 2015 at 2:05pm PDT

My ❤️ A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on

Jul 14, 2015 at 1:56pm PDT

Całkiem tu ładnie #sardynia #wakacje A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on

Jul 14, 2015 at 1:48pm PDT