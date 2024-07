Tak jak myśleliśmy, kwestią czasu była propozycja od magazynu "Playboy" dla Iwony Węgrowskiej. Ostatnia będąca na językach wszystkich portali i serwisów o gwiazdach, piosenkarka pochwaliła się w rozmowie z Wideoportalem, że dostała propozycję pierwszej w swoim życiu nagiej sesji dla polskiej edycji magazynu "Playboy". Wcześniej podobne sygnały pojawiały się ze Stanów, kiedy Iwoną zachwycał się sam Hugh Hefner. Wtedy Węgrowska wybrała jednak karierę wokalistki, teraz już nie ma skrupułów przy podejmowaniu decyzji.

- To jest fajna propozycja. Zobaczymy jak to dalej będzie, bo na razie rozmowy, że tak powiem, trwają. Nie chcę zapeszać, ani mówić tak czy siak. Jak będzie to powiem "Rozbieram się", bo ja nie mam nic przeciwko.