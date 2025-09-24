Rute Cardoso w hołdzie Diogo Jocie na gali Złotej Piłki. Symboliczna obecność wdowy w Paryżu

Podczas tegorocznej gali Złotej Piłki w Paryżu uwagę mediów i uczestników przykuła Rute Cardoso. To właśnie ona, wdowa po 28-letnim piłkarzu Diogo Jocie, zjawiła się na czerwonym dywanie w Theatre du Chatelet. Jej obecność nie była przypadkowa – kobieta pojawiła się tam, by uczcić pamięć swojego zmarłego męża oraz jego brata.

Rute Cardoso jest matką trójki dzieci i zaledwie 11 dni przed tragedią powiedziała „tak” swojemu mężowi. Jej obecność podczas prestiżowej gali była niezwykle przejmującym i symbolicznym gestem.

Rute Cardoso oddała hołd tragicznie zmarłemu Diogo Jocie

Rute Cardoso pojawiła się na czerwonym dywanie gali Złotej Piłki w długiej, białej sukni wyszywanej koralikami, z ziemiopodobną peleryną. Stylizacja była nie tylko elegancka, ale również głęboko symboliczna – biel sukni mogła być znakiem żałoby i pamięci o ukochanym mężu.

Jej obecność została odebrana jako cichy, ale bardzo wyrazisty hołd dla Diogo Joty i jego brata. W paryskim Theatre du Chatelet, gdzie odbywała się gala, wiele osób wyraziło wzruszenie i wsparcie wobec kobiety, która mimo osobistej tragedii zdecydowała się publicznie uczcić pamięć swoich bliskich.

Tego lata rodzina piłkarska była w szoku, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci Diogo Joty, który stracił życie razem ze swoim bratem, Andre Silvą przekazała prowadząca ceremonię Kate Scoot.

Jota był ulubieńcem kibiców, poświęcał wszystko dla swojego klubu i kraju, a jego koledzy z drużyny i kibice go kochali. Razem o nich pamiętajmy dodał Ruud Gullit.

Wiemy, że ich rodzina jest dziś z nami, więc chcielibyśmy po prostu powiedzieć, że jest nam niezmiernie przykro z powodu waszej straty zwróciła się do bliskich zmarłego piłkarza Scoot.

Tragiczna śmierć Diogo Joty wstrząsnęła światem

Diogo Jota, piłkarz Liverpoolu i reprezentant Portugalii, zginął 3 lipca 2025 roku w wypadku samochodowym. Razem z nim życie stracił jego brat, Andre Silva. Do tragedii doszło w Hiszpanii – samochód, którym podróżowali, zjechał z autostrady i stanął w płomieniach.

Wydarzenie wstrząsnęło światem sportu oraz opinią publiczną. Fakt, że młody zawodnik zginął zaledwie kilkanaście dni po ślubie, jeszcze bardziej wzmocnił dramatyczny wydźwięk całej sytuacji.

Rute Cardoso w hołdzie Diogo Jocie na gali Złotej Piłki. Symboliczna obecność wdowy w Paryżu Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Rute Cardoso w hołdzie Diogo Jocie na gali Złotej Piłki. Symboliczna obecność wdowy w Paryżu Dave Shopland/Associated Press/East News