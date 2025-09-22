Sonia Szklanowska 17 maja 2025 roku odebrała sobie życie. Jej przedwczesna śmierć wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała w sieci lawinę komentarzy. Tak dziś wygląda grób celebrytki. Łzy same cisną się do oczu.

Sonia Szklanowska nie żyje

Sonia Szklanowska zdobyła rozpoznawalność udziałem w drugiej edycji "Hotelu Paradise". Młoda uczestniczka swoją szczerością i wrażliwością szybko zjednała sobie widzów programu. Tuż po jego zakończeniu skupiła się na muzyce, a fani wróżyli jej świetlaną przyszłość.

W wywiadach wielokrotnie podkreślała jednak, że nie radzi sobie z hejtem. Otwarcie mówiła o depresji oraz nękaniu w sieci. 17 maja 2025 roku media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej. 25-latka odebrała sobie życie.

Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie poprzez zadzierzgnięcie, czyli samo powieszenie się. Nie ma innych śladów na ciele, które by wskazywały na jakikolwiek udział osób trzecich poinformował Janusz Borucki z Prokuratury Rejonowej w Świeciu w rozmowie z Plejadą.

Tak wygląda grób Soni Szklanowskiej

Pogrzeb Soni Szklanowskiej odbył się w sobotę, 24 maja o godzinie 11:00 w kościele pod wezwaniem świętego Marcina Biskupa w Świekatowie. Po ceremonii w kościele jej ciało zostało odprowadzone na cmentarz parafialny. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi - rodzina i przyjaciele.

Po ponad czterech miesiącach od śmierci Soni Szklanowskiej, jeden z fanów postanowił odwiedzić jej grób, a nagraniem z wizyty na cmentarzu podzielił się w sieci. Na miejscu można zobaczyć zdjęcia Soni, a także kwiaty i zapalone znicze. Bliscy oraz wielbiciele zmarłej zostawiają tam również pluszowe zabawki i figurki aniołów. Pod wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Soniu, pamiętamy i tęsknimy za tobą. Za wcześnie odeszłaś z tego świata

Śliczna, szkoda, że dołączyła do grona aniołków

Cudowna osoba i jej anielski głos... serce pęka czytamy pod postem.

Tak dziś wygląda grób Soni Szklanowskiej.

