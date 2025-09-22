Tak wygląda grób Soni Szklanowskiej. Trudno powstrzymać łzy
Sonia Szklanowska zmarła w wieku zaledwie 25 lat, a jej śmierć wstrząsnęła polskim show-biznesem. Jeden z fanów gwiazdy "Hotelu Paradise" postanowił odwiedzić jej grób. Widok, jaki tam zastał, wyciska z oczu łzy.
Sonia Szklanowska 17 maja 2025 roku odebrała sobie życie. Jej przedwczesna śmierć wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała w sieci lawinę komentarzy. Tak dziś wygląda grób celebrytki. Łzy same cisną się do oczu.
Sonia Szklanowska nie żyje
Sonia Szklanowska zdobyła rozpoznawalność udziałem w drugiej edycji "Hotelu Paradise". Młoda uczestniczka swoją szczerością i wrażliwością szybko zjednała sobie widzów programu. Tuż po jego zakończeniu skupiła się na muzyce, a fani wróżyli jej świetlaną przyszłość.
W wywiadach wielokrotnie podkreślała jednak, że nie radzi sobie z hejtem. Otwarcie mówiła o depresji oraz nękaniu w sieci. 17 maja 2025 roku media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej. 25-latka odebrała sobie życie.
Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie poprzez zadzierzgnięcie, czyli samo powieszenie się. Nie ma innych śladów na ciele, które by wskazywały na jakikolwiek udział osób trzecich
Tak wygląda grób Soni Szklanowskiej
Pogrzeb Soni Szklanowskiej odbył się w sobotę, 24 maja o godzinie 11:00 w kościele pod wezwaniem świętego Marcina Biskupa w Świekatowie. Po ceremonii w kościele jej ciało zostało odprowadzone na cmentarz parafialny. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi - rodzina i przyjaciele.
Po ponad czterech miesiącach od śmierci Soni Szklanowskiej, jeden z fanów postanowił odwiedzić jej grób, a nagraniem z wizyty na cmentarzu podzielił się w sieci. Na miejscu można zobaczyć zdjęcia Soni, a także kwiaty i zapalone znicze. Bliscy oraz wielbiciele zmarłej zostawiają tam również pluszowe zabawki i figurki aniołów. Pod wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy.
Soniu, pamiętamy i tęsknimy za tobą. Za wcześnie odeszłaś z tego świata
Śliczna, szkoda, że dołączyła do grona aniołków
Cudowna osoba i jej anielski głos... serce pęka
Tak dziś wygląda grób Soni Szklanowskiej.
