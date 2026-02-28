Aida Kosojan-Przybysz opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podzieliła się swoim przesłaniem na ostatnie dni lutego. Wizjonerka zwróciła uwagę, że nadchodzący weekend może być okresem silniejszych emocji i napięć, które łatwo mogą prowadzić do nieporozumień.

Aida Kosojan-Przybysz ostrzega przed końcówką lutego

Zdaniem Aidy w ostatnie dni lutego szczególnie należy uważać na to, co mówimy innym. Nieostrożne słowa mogą bowiem doprowadzić do konfliktów lub zranić bliskie osoby. Aida podkreśla, że w najbliższych dniach łatwo powiedzieć coś pod wpływem emocji, czego później można żałować.

Można zatrzasnąć drzwi z palcami własnej ręki. Więc uważajcie na słowa, którymi się dzielicie, na wasze emocje, szczególnie te trudne. Postarajcie się złapać kilka oddechów, zanim powiecie coś, co będzie strzałą trafiającą w cudze ego, w cudze emocje albo w słaby punkt - wyjawiła Aida na Instagramie.

W ten weekend warto zachować spokój

Wizjonerka radzi, aby w najbliższy weekend szczególnie zadbać o spokój i opanowanie. Jej zdaniem przed wypowiedzeniem trudnych słów warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad konsekwencjami. Podkreśla również, że dobrze jest unikać sytuacji, które mogą wywoływać napięcia lub negatywne emocje. Zamiast tego warto skupić się na spokojnych aktywnościach i rozmowach, które sprzyjają dobrej atmosferze.

To jest taki czas - ostatnie dni lutego,żeby nie budzić w osobach dosyć trudnych niepożądanych emocji w stosunku do nas - dodała.

Czas na wyciszenie i refleksję

Zdaniem Aidy końcówka miesiąca może być dobrym momentem na zatrzymanie się i refleksję. Wizjonerka zachęca, aby zamiast sporów postawić na życzliwość oraz pozytywne nastawienie. Jak podkreśla, warto dzielić się dobrym słowem i starać się zachować wewnętrzny spokój. Według niej taka postawa może pomóc uniknąć niepotrzebnych konfliktów i napięć.

Dzielmy się dobrymi słowami, dobrymi emocjami.Ja powiedziałabym odwrotnie - niech to będą dwa ostatnie dni lutego dniami dobrych słów albo takiego zatrzymania się na chwilę, żeby nie pozwolić osobom toksycznym wzbudzać w nas trudnych emocji.Zależy im na tym, żebyśmy z nimi grali w emocjonalnego ping-ponga. - podsumowała wizjonerka.

