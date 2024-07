Zapach jest bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Tak! Bo nie tylko szata zdobi człowieka, a na walentynki ważne jest by uwodzić również wonią.

Wiele światowych marek przygotowuje specjalnie na tę okazje limitowane edycje popularnych zapachów. Walentynki to doskonały czas by zaprezentować się w wersji uwodzicielskiej, dziewczęcej lub słodkiej…a wystarczy jedna mgiełka perfum by zmienić oblicze.

Dlatego dopasuj swój walentynkowy zapach do sposobu w jaki je spędzisz. Jeśli planujesz romantyczną kolację postaw na subtelne, ale cięższe zapachy. Jeśli wybierasz się do kina pomyśl o czymś lżejszym.



Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie perfum. Mamy nadzieje, że znajdziecie w nim coś dla siebie.



W najnowszym magazynie FLESZ znajdziesz przegląd zapachów przygotowanych przez redaktorkę urody Ewę Bakotę.

