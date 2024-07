Zapach Cartier Baiser Vole Lys Rose to zapach totalny. Lekki, ale intensywny, kobiecy, ale wyrazisty. A do tego zamknięty we flakonie w wyjątkowo dziewczęcym kolorze. A do tego jego premiera miała miejsce w lutym tego roku. Zatem, czy jest coś lepszego na walentynkowy prezent?

Zapach - Cartier Baiser Vole Lys Rose

Uwielbiam perfumy tej marki. Są wysublimowane, niepowtarzalne i bardzo trwałe. Do tego lutowa nowość Cartier - Baiser Vole Lys Rose to wymarzony prezent na Walentynki! Nuty lilii i wanilii...Kocham.

Cena w sklepach Douglas: ok. 339 zł /50 ml