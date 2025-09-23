W poniedziałek, 22 września 2025 roku, Marta Nawrocka zaskoczyła swoim nietypowym porannym wystąpieniem. Pierwsza dama w sportowym stroju pojawiła się w Central Parku w Nowym Jorku, gdzie dołączyła do członków Polska Running Team. Wydarzenie miało charakter symboliczny i emocjonalny, Marta Nawrocka wspólnie z Polonią pokonała biegową trasę w otoczeniu biało-czerwonych akcentów. Pierwsza dama pokazała wyjątkowe zdjęcia, a Kancelaria Prezydenta RP wrzuciła do sieci nagranie.

Marta Nawrocka biegała po Central Parku

Kilka dni temu Karol Nawrocki z małżonką pojawili się w Nowym Jorku, a pierwsza dama już na lotnisku zachwyciła swoją stylizacją. Nie inaczej było podczas oficjalnej uroczystości w Doylestown w Pensylwanii, gdzie Nawroccy odwiedzili sanktuarium maryjne. Teraz z kolei możemy zobaczyć Martę Nawrocką w zupełnie innym wydaniu. Pierwsza dama w sportowej stylizacji zjawiła się w Central Parku i razem z członkami Polska Running Team wzięła udział w biegu.

Pierwsza dama nie tylko aktywnie uczestniczyła w biegu, ale też promowała zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną wśród Polonii. Polska Running Team, z którą biegła Nawrocka, to organizacja działająca w USA od 2007 roku, zrzeszająca zarówno amatorów, jak i doświadczonych biegaczy. Grupa bierze udział w lokalnych i krajowych maratonach, prowadzi treningi i promuje sport wśród polskich społeczności za oceanem.

Pierwsza dama pokazała zdjęcia z biegu po Central Parku

Relacja z biegu została szeroko udokumentowana, pojawiły się zdjęcia i wideo z wydarzenia, które opublikowano w mediach społecznościowych oraz na profilach Kancelarii Prezydenta. Widać na nich Martę Nawrocką w towarzystwie biegaczy w różnym wieku, uśmiechniętą i pełną energii. "Niezapomniane przedpołudnie w Central Parku razem z Polska Running Team. Dobra atmosfera, piękne widoki, ogromna dawka sportowej energii oraz biało-czerwone barwy na trasie. To było coś niesamowitego!" Nawrocka napisała na Instagramie.

Internauci są zachwyceni kadrami z pierwszą damą.

Rewelacja, jestem pod ogromnym wrażeniem! Teraz tylko brać przykład z Pierwszej Damy i zacząć biegać

Taka właśnie Pierwsza Damę chcemy mieć dla ludzi uśmiechnięta

Najlepsza pierwsza dama czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.

Tylko spójrzcie na te zdjęcia i nagranie ze wspólnego biegania z Martą Nawrocką.

