Marta Nawrocka po raz kolejny przyciąga uwagę – tym razem podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Wychodząc z samolotu, zaprezentowała się w klasycznym garniturze, który zachwycił komentatorów i internautów.

Marta Nawrocka i Karol Nawrocki w USA: szczegóły wizyty

21 września 2025 roku prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął swoją drugą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wizyta potrwa trzy dni, a jej głównym punktem jest udział w debacie generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W tej podróży prezydentowi towarzyszy żona, Marta Nawrocka.

Już po przylocie do USA para prezydencka została uwieczniona na nagraniu opublikowanym w serwisie X. Wideo momentalnie przyciągnęło uwagę – a wszystko za sprawą stylizacji pierwszej damy.

Klasyczny look Marty Nawrockiej po przylocie do Stanów

Marta Nawrocka, wychodząc z samolotu, zadała szyku, wybierając elegancki kobiecy garnitur. Stylizacja składała się z klasycznej marynarki i dopasowanych spodni w stonowanym kolorze. Do tego dobrała białą koszulę oraz klasyczne czarne szpilki.

Całość uzupełniły prosta fryzura i subtelny makijaż. Jej klasyczny look odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych - Marta Nawrocka znów zrobiła wrażenie swoją stylizacją.

Spotkanie Marty Nawrockiej z Ewą Błaszczyk i wizyta w klinice „Budzik”

Tuż przed wylotem do Stanów, Marta Nawrocka odwiedziła również klinikę „Budzik”. To miejsce zajmujące się wybudzaniem pacjentów ze śpiączki. Podczas wizyty pierwsza dama spotkała się z rodzinami i opiekunami pacjentów, a także z personelem medycznym.

Najważniejszym punktem spotkania była rozmowa z Ewą Błaszczyk – mamą Aleksandry Janczarskiej, która od 25 lat pozostaje w śpiączce. Aktorka od lat działa na rzecz osób w podobnej sytuacji.

