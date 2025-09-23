Wokół Karola Nawrockiego znów jest głośno. Prezydent Polski od kilku dni przebywa w USA z oficjalną wizytą. W miniony poniedziałek wziął udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę powstania ONZ, a podczas spotkania zrobił coś, co szybko wychwyciły kamery.

Reklama

Karol Nawrocki na obchodach 80-lecia ONZ. Nagrano jego zachowanie

Kilka dni temu prezydent Polski w towarzystwie żony przyleciał do USA. To właśnie tam Karol Nawrocki nagle odebrał telefon na spotkaniu z Polonią, a nagranie z tego momentu zrobiło furorę w sieci. Teraz kamery znów uchwyciły Nawrockiego!

W poniedziałek 22 września 2025 roku Karol Nawrocki, obecny prezydent RP, uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie ONZ. Podczas oficjalnych obchodów kamery zarejestrowały, jak jeden ze współpracowników prezydenta podaje mu niewielkie pudełko. Następnie Nawrocki wyjmuje z niego biały przedmiot i wkłada do ust. Niedługo później, już podczas siedzenia na sali obrad, wyciąga go i chowa do kieszeni marynarki.

Nagranie zostało udostępnione w mediach społecznościowych przez profil "Szkło Kontaktowe" na platformie X. Wideo szybko stało się viralem.

To nie pierwszy raz. Powtarzające się gesty prezydenta

Podobne zachowanie ze strony Karola Nawrockiego miało miejsce już wcześniej. 23 maja 2025 roku, podczas debaty prezydenckiej, kamery również zarejestrowały, jak prezydent sięga pod wargę. W rozmowie z RMF FM tłumaczył wówczas: "Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe".

Media i opinia publiczna zwróciły uwagę na powtarzalność tego gestu. 6 maja 2025 roku Nawrocki zachował się podobnie podczas programu "Rymanowski Live". Kolejny raz zrobił to w trakcie debaty w TV Republika 9 maja. Także 30 sierpnia 2024 roku, podczas panelu „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, można było dostrzec ten sam ruch.

Internet reaguje. Lawina komentarzy i pytań

Zachowanie Karola Nawrockiego w ONZ natychmiast wywołało reakcję w sieci. Profil "Szkło Kontaktowe" zamieścił wideo z podpisem: „Tymczasem w ONZ… Wygląda znajomo?”. Internauci błyskawicznie podchwycili temat. Głos zabrał m.in. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, który napisał: „Czy w USA substancje zażywane przez pana Karola Nawrockiego są legalne? Czy pan Karol wróci jeszcze do nas?”.

Nagranie z Karolem Nawrockim podsumował również Krzysztof Brejza, Europoseł KO. Brejza dodał krótki komentarz: "ONZ. Organizacja Nałogów Zjawiskowych".

Woreczki nikotynowe. Co to jest i jak działa?

Woreczki nikotynowe, zwane również "white snus", są legalnymi w Polsce produktami zawierającymi nikotynę. W przeciwieństwie do klasycznego snusu, nie zawierają tytoniu. Umieszczane są pod wargą, gdzie nikotyna wchłania się przez błonę śluzową. Każdy woreczek zawiera około 50–60 mg nikotyny, czyli dwukrotnie lub trzykrotnie więcej niż standardowy papieros.

Choć legalne, są one silnie uzależniające. Ich stosowanie może prowadzić do podobnych problemów zdrowotnych jak palenie papierosów. Ministerstwo Zdrowia w Polsce już zapowiedziało prace nad ustawą, która zakazywałaby ich sprzedaży. Minister Izabela Leszczyna określiła je jako „bardzo niebezpieczne i szkodliwe”.

Zobacz także:

Reklama