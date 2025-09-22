Marta Nawrocka odwiedziła z mężem Amerykańską Częstochowę w Pensylwanii. Pierwsza dama podczas spotkania z Polonią pokazała się w czarno-białej, eleganckiej stylizacji. Jak jej look skomentowała modowa ekspertka?

Para prezydencka z wizytą w USA

21 września Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi, prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu, w ważnej wizycie w Stanach Zjednoczonych. Tego dnia para prezydencka odwiedziła sanktuarium maryjne w Doylestown w stanie Pensylwania. To znane miejsce kultu, szczególnie bliskie Polonii amerykańskiej, funkcjonujące pod nazwą Amerykańska Częstochowa.

W trakcie tej wizyty Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach upamiętniających śp. premiera Jana Olszewskiego, uczestnicząc w odsłonięciu pamiątkowej tablicy. Odbyła się tam również msza święta oraz ceremonia wręczenia odznaczeń polonijnym działaczom.

Stylizacja Marty Nawrockiej pod lupą ekspertki

Obecność Marty Nawrockiej nie przeszła bez echa. Stylizacja pierwszej damy została oceniona przez stylistkę Ewelinę Rydzyńską, która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na łamach Faktu.

Stylizacja Marty Nawrockiej w sanktuarium w Pensylwanii to przykład dobrze przemyślanej elegancji. Spódnica stanowi genialny akcent - ma w sobie lekkość, a jednocześnie odpowiednią powagę sytuacji. Opaska na włosach dodaje całości kobiecego charakteru i świeżości komentuje stylistka.

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA spotkała się z uznaniem jednak nie obyło się bez krytyki. Pomimo wielu pochwał, Ewelina Rydzyńska wskazała na jeden konkretny element garderoby, który, jej zdaniem, zaburzył cały efekt.

Jedyny element, który w mojej ocenie zaburzył spójność tego zestawu, to biały żakiet. Sam pomysł był trafiony, natomiast faktura materiału i mocno zaznaczone guziki zdominowały całą stylizację. Przy delikatniejszym wykończeniu żakietu całość zyskałaby jeszcze więcej szyku i harmonii. Ewelina Rydzyńska podsumowała dla Faktu.

Zgadzacie się z opinią modowej ekspertki?

Marta Nawrocka zachwyca stylizacjami w USA

Czarno-biały komplet to nie pierwsza stylizacja, w jakiej zaprezentowała się Marta Nawrocka. Pierwsza dama zachwyciła stylizacją tuż po wyjściu z samolotu, gdy razem z mężem przylecieli do USA. Żona Karola Nawrockiego na lotnisku w Nowym Jorku zadała szyku w klasycznym garniturze i czarnych szpilkach.

Teraz z kolei Marta Nawrocka na swoim koncie na Instagramie opublikowała kadry z wizyty w Doylestown w stanie Pensylwania, gdzie pokazała się w czarno-białej stylizacji z jasnym żakietem i spódnicą midi. Tylko spójrzcie, jak prezentowała się Marta Nawrocka! Internauci są pod wielkim wrażeniem stylizacji pierwszej damy: "Pani Marto! Klasa! Wyglada Pani rewelacyjnie! Klasyka w modnym wydaniu!" czytamy w komentarzach.

