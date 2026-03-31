Damian Stampka-Łoziński, 18-letni uczestnik najnowszej edycji "Must Be the Music", po występie trafił w sam środek głośnej dyskusji. W odcinku wyemitowanym 6 marca wykonał utwór "Another Love", a przy okazji opowiedział o swojej drodze do muzyki i napięciach w relacjach rodzinnych. Po ukończeniu pełnoletności uczestnik muzycznego hitu Polsatu wyprowadził się z domu adopcyjnych rodziców i zamieszkał u nauczycielki śpiewu. Teraz Damian Stampka-Łoziński zaskoczył kolejnym wyznaniem. Okazuje się, że po emocji show otrzymał oficjalne pismo od prawnika swoich rodziców adopcyjnych. "Nie uciszycie mnie" - grzmi.

Uczestnik "Must be the music" dostał wezwanie prawne od swoich rodziców

Udział w hitowym show Polsatu miał być dla Damiana Stampki-Łozińskiego przełomowym krokiem w jego karierze. Niedawno w "Must be the music" polały się łzy, a jurorzy zachwycili się wykonem Tobiasza Fejdasza. Także wykon i poruszająca historia 18-letniego Damiana Stampki-Łozińskiego zrobiła ogromne wrażenie na jurorskim składzie programu oraz widzach. Nastoletni artysta w odcinku wyemitowanym 6 marca wykonał utwór "Another Love", a także opowiedział o swojej trudnej sytuacji rodzinnej. W programie padły słowa o trudności w realizowaniu pasji i wyprowadzce z domu adopcyjnych rodziców, by móc realizować swoje marzenia o muzycznej karierze.

Jak się okazuje, na reakcję adopcyjnych rodziców Damiana Stampki-Łozińskiego nie trzeba było długo czekać. W poniedziałek, 30 marca br., Damian Stampka-Łoziński - uczestnik najnowszej edycji "Must be the music" - opublikował na Facebooku zdjęcia pisma, które dostał od prawnika reprezentującego jego rodziców. W dokumencie pojawia się wezwanie do niezwłocznego zaprzestania naruszania dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, czci oraz reputacji. W piśmie wskazano, że problemem mają być publiczne wypowiedzi z "Must Be the Music", a także sposób, w jaki - zdaniem rodziców - przedstawiono ich w programie.

Niniejszym wzywam Pana do niezwłocznego zaprzestania naruszania dóbr osobistych (...) w szczególności ich dobrego imienia, czci oraz reputacji, które następuje poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych i krzywdzących informacji na ich temat, co stanowi bezprawne naruszenie dóbr osobistych. W szczególności chodzi o Pana publiczne stwierdzenia wypowiedziane w programie telewizyjnym ''Must Be the Music'', w których: twierdzi Pan, że ''musiał uciekać z domu, aby móc śpiewać''; podważa Pan relację rodzinną z moimi Mocodawcami; przedstawia Pan moich Mocodawców jako osoby ograniczające Pana rozwój i wolność. Podkreślenia wymaga, że powyższe twierdzenia są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd oraz godzące w dobre imię moich Mocodawców, narażając ich na utratę zaufania, w tym w środowisku zawodowym - przekazano w piśmie.

Damian Stampka-Łoziński z "Must be the music" odpowiada na prawnicze pismo rodziców

W opublikowanym dokumencie przywołano fragment, w którym w programie padło stwierdzenie, że uczestnik musiał uciekać z domu, aby móc śpiewać. W piśmie pojawiają się też zarzuty dotyczące podważania relacji rodzinnych oraz przedstawiania rodziców jako osób ograniczających rozwój i wolność. Rodzice podkreślają, że wypowiedzi mają być nieprawdziwe, wprowadzające w błąd oraz godzące w dobre imię, a ich skutki mogą być odczuwalne również w środowisku zawodowym.

W odpowiedzi na działania rodziców Damian Stampka-Łoziński zamieścił w mediach społecznościowych wymowne oświadczenie:

Nie powiedziałem w programie ani nigdzie indziej o swoich rodzicach ani jednego złego słowa. (...) Wystąpiłem w programie, czyli zrobiłem to, co robię. A kończy się pismami, groźbami, wezwaniami do przeprosin i aferą na cały internet. Wszyscy o tym mówią i piszą, wokół całej sprawy jest sporo szumu, ale w całej sytuacji to ja jestem w najgorszym miejscu i czuję się w tym po prostu zagubiony. Nie dostałem żadnego ostrzeżenia z drugiej strony, od razu zaatakowano mnie ciężkim działem (...) Odczepcie się. Jestem już dorosły i nie uciszycie mnie. Pomimo kłód, rzucanych pod nogi - idę po swoje. - napisał na Facebooku Damian Stampka-Łoziński.

Na koniec Damian Stampka-Łoziński zwrócił się bezpośrednio do rodziców:

Dlaczego jest tak, że czasami obcy ludzie nam kibicują, a najbliższych boli to, gdy ktoś w ich otoczeniu spełnia marzenia? Przecież jestem Waszym DZIECKIEM. Muzyka była i jest całym moim życiem - dodał.

Damian Stampka-Łoziński o występie w "Must Be the Music" dostał pismo od rodziców, Fot. POLSAT