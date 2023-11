Hanna Lis w jednym z wpisów na portalu społecznościowym zdradziła, jaki jest stan zdrowia jej męża! Co się dzieje z Tomaszem Lisem, który ostatnio trafił do szpitala? W minioną środę chyba wszystkie polskie media obiegła niepokojąca informacja dotycząca dziennikarza. "Super Express" informował wówczas, że Tomasz Lis przebywa na oddziale intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Od tamtej chwili wszyscy czekali na informacje, jak się czuje Tomasz Lis. Teraz krótkie oświadczenie w sprawie męża opublikowała Hanna Lis! Zobaczcie, co napisała!

Reklama

Jaki jest stan zdrowia Tomasza Lisa?

Jeszcze wczoraj "Super Express" informował, że stan zdrowia Tomasza Lisa jest bardzo poważny. Teraz medialne doniesienia skomentowała Hanna Lis, z którą dziennikarz rozstał się blisko dwa lata temu. Hanna Lis w swoim wpisie na Twitterze zapewniła, że doniesienia o ciężkim stanie Tomasza Lisa są po prostu nieprawdziwe! Jak się czuje dziennikarz?

Hej Kochani. Tomek ma się dobrze i dziękuje za Wasze wyrazy wsparcia i sympatii. Wszystko jest pod kontrolą, a informacje o rzekomym „stanie ciężkim” są całkowicie nieprawdziwe. Ściskamy- napisała Hanna Lis.

Tomaszowi Lisowi życzymy więc dużo zdrowia i trzymamy kciuki, żeby dziennikarz jak najszybciej mógł wyjść ze szpitala w Olsztynie. Przypominamy, że Tomasz Lis trafił pod opiekę specjalistów we wtorek wieczorem.

Potwierdzam, że Tomasz Lis jest w szpitalu i przechodzi badania na oddziale intensywnej terapii. Nie udzielamy dodatkowych informacji w tej sprawie - w rozmowie z "SE" potwierdził jeden z lekarzy.

Zobacz także: Tomasz Lis bardzo ceni chłopaka córki Igi! Zobacz, jak wspiera Taco Hemingwaya!

Hanna Lis zdradziła, jaki jest stan zdrowia jej męża.

Dziennikarz przebywa w szpitalu w Olsztynie.

East News