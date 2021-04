Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka będzie transmitowany w telewizji! Gdzie i kiedy można obejrzeć? 

Krzysztof Krawczyk nie żyje. Tę smutną informację przekazał menedżer i wieloletni przyjaciel artysty Andrzej Kosmala w Poniedziałek Wielkanocny po południu. Wiadomo już, że pogrzeb odbędzie się 10 kwietnia. Uroczystość będzie miała charakter państwowy i będzie transmitowana w telewizji. Szczegóły przekazał Andrzej Kosmala.

Andrzej Kosmala, menedżer i przyjaciel Krzysztofa Krawczyka zajął się organizacją pogrzebu swojego przyjaciela. Jak sam mówił, zależy mu, by uroczystość miała charakter państwowy i została zorganizowana z największą starannością. Pogrzeb będzie miał charakter uroczystości państwowej.

Zgłosiło się do nas Ministerstwo Kultury i Sztuki z pytaniem czy rodzina życzy sobie, by pogrzeb był państwowy. Krzysztofowi należy się pogrzeb z honorami. Jesteśmy w trakcie załatwiania wszystkich formalności. Jak wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, to poinformujemy o tym. Na pewno msza będzie transmitowana przez Telewizję Polską - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Andrzej Kosmala.