Rodzice Natalii Kukulskiej przyjaźnili się z Krzysztofem Krawczykiem, nazywała go "wujkiem"! Wzruszające wspomnienie gwiazdy

Krzysztof Krawczyk zmarł w Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia. Informacja o jego śmierci była tym bardziej bolesna, że wszystko wskazywało na to, że stan zdrowia artysty, po przejściu koronawirusa, zdecydowanie się polepszył. Lista osób, dla których Krzysztof był serdecznym przyjacielem, wzorem, dla których odegrał ważną rolę w życiu, jest ogromna. Wśród nich znalazła się Natalia Kukulska, która we wzruszającym wpisie wspomina Krzysztofa Krawczyka, wiernego przyjaciela swoich rodziców.

Natalia Kukulska miała ten zaszczyt, że znała Krzysztofa Krawczyka od najmłodszych lat. Artystka poruszona śmiercią starego przyjaciela, wspomniała wiele wzruszających sytuacji, ale także relację Krzysztofa i rodziców Natalii. Na swoim Instagramie gwiazda umieściła urocze zdjęcie:

Wakacje w Zaiksie w Ustce... rok 1979. Nasze ostatnie. (tak, ta mała okularnica to ja). Niedługo po tym Krzysztof zaśpiewał „ To, co dał nam świat... niespodzianie zabrał los, dobre chwile skradł, niosąc w zamian bagaż zwykłych trosk...” o ironio - ta kompozycja mojego Taty stała się piosenką roku m.in. według magazynu Synkopa. Roku 1980, w którym zginęła mama. Przyjaźnili się... lubili... podobno Krzysztof przerwał nagrania, gdyż bardzo wzruszył się, śpiewając te słowa Lecha Konopińskiego - wspomina z rozrzewnieniem Natalia.