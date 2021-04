Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Gdzie i kiedy zostanie pochowany legendarny artysta? 

5 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny zmarł Krzysztof Krawczyk. Artysta miał 74 lata. Informacja o śmierci tak ważnej dla polskiej kultury osobistości wstrząsnęła wszystkimi. Według pierwszych nieoficjalnych informacji, pogrzeb Krzysztofa Krawczyka będzie miał charakter państwowy.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka?

Jak donosi "Fakt" nieoficjalnie uroczystości pogrzebowe artysty mają się odbyć jeszcze pod koniec tego tygodnia. Ceremonia pogrzebu odbędzie się w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Uroczystość ma mieć charakter państwowy. Krzysztof Krawczyk ma być pochowany na cmentarzu w Grotnikach pod Łodzią.

Nad przygotowaniami czuwa menadżer i wieloletni przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala. To on poinformował o śmierci artysty i jak napisał na swoim Facebooku, chce być jego menadżerem do końca:

Bardzo przepraszam, że nie odbieram telefonów z kondolencjami, ale stanąłem przed trudnym zadaniem odprowadzenia na miejsce spoczynku mojego Artysty, któremu poświęciłem moje życie. Menedżer jest potrzebny do ostatniej chwili! Chciałbym, żeby to odbyło się godnie.

Andrzej Kosmala nie kryje wielkiego smutku i żalu po stracie przyjaciela. Dodatkowo bolesne dla niego i bliskich artysty są spory, jakie pojawiły się w mediach dotyczące przyczyny śmierci Krzysztofa. Wiadomo, że artysta był przez ostatnie tygodnie zakażony koronawirusem, jednak jak potwierdziła jego żona, Ewa Krawczyk, nie COVID-19 był przyczyną śmierci polskiego muzyka.

Krzysztof Krawczyk zmarł w wieku 74 lat. Jeszcze dzień przed śmiercią zamieścił na swoim Facebooku pełen nadziei i radości post.

Informacje na temat pochówku są jeszcze nieoficjalne. Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu.