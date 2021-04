Krzysztof Krawczyk przed śmiercią zwrócił się do ukochanej żony. Jego ostatnie słowa to dowód wielkiej miłości... 

Andrzej Kosmala w rozmowie z mediami zdradził, jakie były ostatnie słowa Krzysztofa Krawczyka. Menadżer wielkiego artysty opowiedział o dramacie, który rozegrał się w jego domu w miniony poniedziałek. Ostatnie słowa Krzysztofa Krawczyka skierowane do ukochanej żony poruszają do łez... Sprawdźcie, co powiedział przed śmiercią.

Ostatnie słowa Krzysztofa Krawczyka. Zwrócił się do żony, Ewy Krawczyk

W poniedziałek wielkanocny menadżer Krzysztofa Krawczyka przekazał bardzo smutną wiadomość. Agent za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o śmierci legendarnego wokalisty. Andrzej Kosmala w rozmowie z mediami wspominał później, że Krzysztof Krawczyk w sobotę i niedzielę czuł się dobrze- nagłe pogorszenie stanu zdrowia artysty nastąpiło w poniedziałek rano.

Krzysztof tracił przytomność. Z minuty na minutę było coraz gorzej. Na koniec nie było z nim kontaktu, był nieświadomy- mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Teraz Andrzej Kosmala zdradził, jakie były ostatnie słowa jakie Krzysztof Krawczyk powiedział przed śmiercią. Artysta zwrócił się do ukochanej żony.

Z minuty na minutę było coraz gorzej. Zdążył jednak pożegnać się z Ewą. Ostatnie słowa, jakie do niej powiedział, to „Moja kochana laleczko”- wyznał w "SE".

Przypominamy, że według doniesień "Faktu" pogrzeb Krzysztofa Krawczyka może się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Ceremonia miałaby się odbyć w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi, a artysta ma spocząć na cmentarzu w Grotnikach pod Łodzią. Jak informuje "Fakt" pogrzeb Krzysztofa Krawczyka ma mieć charakter państwowy.

Krzysztof Krawczyk przed śmiercią zdążył pożegnać się z ukochaną żoną.

Artysta zmarł w poniedziałek, 5 kwietnia.