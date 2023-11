Chcesz kupić kurtkę podczas Black Friday 2019? Jeżeli tak to musicie zajrzeć do Zary! My zakochaliśmy się w czarnej kurtce z kapturem, w której ostatnio zaprezentowała się Marcelina Zawadzka. Piękna prowadząca "Pytanie na Śniadanie" to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych gwiazd TVP. Marcelina na oficjalne wyjścia wybiera kobiece i seksowne kreacje, ale na co dzień stawia na luz i wygodę. Tak też było i tym razem! Paparazzi "przyłapali" ją pod studiem TVP w idealnej jesienno-zimowej stylizacji. My zwróciliśmy uwagę na jej kurtkę z Zary, która świetnie sprawdzi się w chłodne dni!

Marcelina Zawadzka w kurtce z Zary

Marcelina Zawadzka wybrała kurtkę ze sztucznej skóry, która przed zniżkami kosztuje 249,00 złotych. Przypominamy, że podczas Black Friday 2019 Zara planuje wyprzedaż nawet do -50 %! My mamy nadzieję, że czarna kurtka, którą w swojej szafie ma już Marcelina Zawadzka również znajdzie się na liście przecenionych produktów!

Zara wystartowała z wyprzedażami na Black Friday 2019 dzień wcześniej - czyli dokładnie w czwartek, 28 listopada o godzinie 20. Uwaga! Wyprzedaż zaczęła się wcześniej, ale tylko w aplikacji. Wyprzedaż na stronie internetowej zaczęła się nieco później, bo o godzinie 21. Każdy zalogowany użytkownik aplikacji Zara może skorzystać z promocji 50% na wybrane produkty.

Zobaczcie kurtkę z Zary, którą wybrała Marcelina Zawadzka!

Marcelina Zawadzka w kurtce z Zary.

Podoba się Wam kurtka z Zary?

zara.com