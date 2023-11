Black Friday już w piątek 29 listopada. Jednak przed zakupami, warto się zastanowić, czy rzeczy które kupisz w tym roku na wyprzedaży, można zwrócić, jeśli na przykład nie będziesz zadowolona ze swoich zakupów albo po prostu zmienisz zdanie. Co na ten temat mówi prawo? Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie bliżej.

Czy można zwracać rzeczy kupione na Black Friday?

Jeśli kupujesz rzeczy w Black Friday w internecie , bez problemu powinnaś mieć prawo zwrócić towar, jeśli po prostu tak zdecydujesz. Jeśli kupujesz coś w sklepie stacjonarnym, wszystko zależy od wewnętrznego regulaminu sklepu. Czasem sklepy akceptują zwroty do 14 dni.

Niektóre sklepy mają inną politykę - jeśli kupujesz przeceniony produkt i chcesz go zwrócić, możesz to zrobić, ale nie dostaniesz zwrotu pieniędzy, a bon podarunkową na kwotę, za jaką kupiłeś dany produkt.

Uwaga! Pamiętaj, że w sklepach bardzo często nie można zwracać: kostiumów kąpielowych lub bielizny. Taka zasada panuje w większości sklepów.

Czy można reklamować rzeczy kupione na Black Friday?

Jeśli kupisz coś na wyprzedaży w Black Friday i będziesz chciał zareklamować taką rzecz, masz do tego prawo. Oczywiście jeśli produkt będzie uszkodzony lub popsuje się nie z twojej winy, kiedy będziesz go używał.

Black Friday 2019. Tych rzeczy NIE można reklamować!

Jakich rzeczy nie można reklamować na Black Friday? Kiedy sprzedawca przecenia daną uszkodzoną rzecz i sprzedaje ją po obniżonej cenie, a ty jako klient masz świadomość, że kupujesz uszkodzony produkt, wtedy NIE masz prawa składania reklamacji. Oto przykład: Kupujesz torebkę z uszkodzonym zamkiem - wtedy nie możesz zareklamować tej torebki, bo zamek się zepsuł. Kupując torebkę, miałaś świadomość, że zamek jest uszkodzony.

