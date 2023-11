Ślub ukochanej córeczki, wnuczki, przyjaciółki, znajomej. To oczywiste, że w tym wyjątkowym dniu to panna młoda ma błyszczeć najjaśniej i oczy wszystkich gości mają być skupione na niej. A my - jako goście - jak powinniśmy wyglądać? Co wypada założyć, a czego zdecydowanie unikać? Czy sukienka musi być koniecznie w kolorze pastelowym? Czy można pozwolić sobie na pewne odchylenia kolorystyczne?

Na te wszystkie pytania odpowiedziała nam projektantka gwiazd - Viola Piekut. Posłuchajcie jej złotych rad, a na pewno unikniecie wpadki na weselu!

Viola Piekut radzi jak ubrać się na wesele

Co założyć, żeby nie przyćmić panny młodej, ale wyglądać seksownie?