21 czerwca ukazał się trzeci studyjny album Viki Gabor "Terminal 3". Z tej okazji mieliśmy okazję porozmawiać z Viki na temat jej kariery. Wokalistka od początków kariery mierzy się z hejtem w sprawie swoich stylizacji czy makijażu - dla niektórych są one zbyt wyzywające. Jak na tego typu komentarze reaguje artystka? Posłuchajcie!

Viki Gabor, dzięki wygranej na Eurowizji Junior, szybko została jedną z najpopularniejszych artystek w kraju, a duet z Kayah ("Ramię w ramię") tylko umocnił jej pozycję. 16-letnia artystka wydała właśnie już swój trzeci krążek, który intensywnie promuje. W rozmowie z Party.pl młoda wokalistka odniosła się m.in. do krytyki i hejtu, który pojawia się w kontekście jej wizerunku. Czy ma dość?

Niektórzy piszą, że mam powiększone usta, że nie chodzę do szkoły i niektórzy ludzie czytając takie rzeczy, w to wierzą! I wiesz, to jest najgorsze, ja cały czas powtarzam, że nie mam powiększonych ust, żeby doszło to do największego grona osób.

mówi nam Viki