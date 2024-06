Dramatyczne wieści w sprawie Viki Gabor i jej ojca. W wyniku zdarzenia, do którego doszło w Warszawie 11 czerwca 2024 roku ok. godz. 10:00, ucierpiała 16-letnia wokalistka i jej ojciec.

53-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, tam stracił przytomność. Samej piosenkarce nic poważnego się nie stało. - informował Miejskireporter.pl.

Z kolei manager Viki Gabor w rozmowie z RadiemZET.pl potwierdza, że doszło do napaści, gdzie opiekun Wiktorii został przewieziony do szpitala, a sama Viki Gabor do prywatnej kliniki okulistycznej.

Viki Gabor i jej ojciec zaatakowani w Warszawie

Viki Gabor i jej ojciec zostali ofiarami bójki. 16-letnia wokalistka trafiła do kliniki okulistycznej. W zdarzeniu ucierpiał także jej tata. Do dramatu doszło 11 czerwca ok. godz. 10:00 na Ochocie w Warszawie.

Kierowcy kierujący samochodami marki Renault zajechali sobie drogę na Warszawskiej Ochocie. Pokłosiem tego była awantura. Jednym z jej uczestników miał być ojciec Viki Gabor – poinformował MiejskiReporter.pl.

Ojciec Viki Gabor miał zostać uderzony w twarz i potraktowany gazem.

Miejskireporter.pl informuje także, że 34-letni sprawdza został zatrzymany.

Potwierdzam zdarzenie w którym doszło do awantury między dwoma kierującymi samochodami Renault na Alejach Jerozolimskich. Na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego który zabrał 53-letniego mężczyznę do szpitala. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 157 kk zatrzymany został 34-letni mężczyzna obecnie trwają czynności - poinformował st. post. Rafał Wieczorek Oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III w rozmowie z portalem.

Pawel Wodzynski/East News

Manager o ataku na Viki Gabor i jej ojca

Skandaliczne zdarzenie, w skutku którego ucierpieli Viki Gabor oraz jej tata skomentował również manager nastoletniej gwiazdy Oskar Laskowski. Z informacji, które podał RadiuZET.pl wynika, że

Wokalistka i jej ojciec padli ofiarami napaści. Zostali wyciągnięci z auta i zaatakowani. Pomocy udzielili im postronni ludzie. 53-letni opiekun Wiktorii został przewieziony do szpitala, czeka na prześwietlenie nadgarstka. Piosenkarka, która została spryskana niezidentyfikowaną substancją, przebywa w prywatnej klinice okulistycznej - czytamy na stronie RadiaZET.pl.

To nie pierwszy raz, kiedy Viki Gabor musi mierzyć się z niebezpiecznymi sytuacjami. Viki Gabor została zaatakowana w 2020 roku, kiedy wraz z mamą stała przed sklepem. Młodziutka uzdolniona wokalistka niemalże od początku swojej kariery musi mierzyć się z hejtem i rasistowskimi komentarzami.

