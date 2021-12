Plejada gwiazd na koncercie TVP "Gwiazdy na Gwiazdkę". Viki Gabor zachwyciła dwiema stylizacjami!

Eurowizja Junior 2021 już za nami. Występy młodych artystów dostarczyły nam wielu emocji. Sara James świetnie zaprezentowała się we Francji, a do wygranej zabrakło jej tylko kilku punktów. Po podliczeniu głosów jurorów oraz fanów okazało się, że zwyciężczynią konkursu jest Malena, która reprezentowała Armenię. Co na to wszystko fani oraz nasze dwie zwyciężczynie z poprzednich lat - Viki Gabor oraz Roksana Węgiel? Sprawdźcie! Eurowizja Junior 2021: Viki Gabor i Roksana Węgiel o Sarze James! Sara James pokazała się we Francji najlepiej jak potrafiła, a jej występ był niesamowity. Utwór "Somebody", który wykonała młoda artystka, spodobał się publiczności i jurorom. Wszystko wskazywało na to, że nasza reprezentantka ma ogromne szanse na wygraną. Do wygranej zabrakło zaledwie kilku punktów. Wielką wygraną okazał się być reprezentantka Armenii - Malena, która zaśpiewała utwór "Qami Qami". Niektórzy fani byli oburzeni głosami jurorów, ponieważ ich zdaniem to właśnie nasza reprezentantka zasługiwała na pierwsze miejsce . Co na to dwie piosenkarki, którym udało się zdobyć pierwsze miejsce w konkursie? Po ogłoszeniu konkursu Sara James postanowiła podziękować swoim fanom za wsparcie oraz głosy. Na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia oraz film, w którym artystka mówi o tym, że jest zadowolona z występu oraz drugiego miejsca. Kochani, dziękuje pięknie za wszystkie głosy, które na mnie oddaliście! 🙏🏻 Ostatecznie zajęłam 2 miejsce i jest to dla mnie OGROMNY SUKCES! ❣️ Dziękuje całemu mojemu teamowi obecnemu ze mną na miejscu i nie tylko, Wasze wsparcie dodawało mi skrzydeł! ❤️‍🔥 Teraz pora na chwilę odpoczynku i lecimy dalej! Lov u! - napisała. Pod postem pojawiło się wiele...