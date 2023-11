Viki Gabor (12 l.) zaskoczyła wszystkich na próbie do głównego konkursu Eurowizji Junior 2019. Viki pojawiła się na scenie w oryginalnym żółtym garniturze w srebrne trójkąty, do którego dobrała białe ciężkie buty na czarnej podeszwie. Idealnym uzupełnieniem okazał się makijaż - maleńkie brylanciki przyklejone wokół oczu. Look Viki Gabor zachwycił wszystkich - i oto w tym chodziło! Viki zdecydowanie się wyróżniała na tle innych uczestników konkursu dla dzieci.

Reklama

Zobacz także: Eurowizja Junior 2019. Polacy już teraz mogą głosować internetowo na Viki Gabor

Viki Gabor na Eurowizji Junior 2019. Jak będzie wyglądał jej występ?

Viki Gabor na scenie towarzyszyć będą tancerze oraz chłopiec, który będzie prezentował "Superhero" w języku migowym! To będzie bardzo żywiołowy, ale i oryginalny występ. Czekamy z niecierpliwością! Przypomnijmy, Eurowizja Junior odbędzie się w niedzielę, 24 listopada w Gliwicach. Konkurs będzie można obejrzeć na TVP1 o godzinie 16.00.

Zobacz także: Eurowizja Junior 2019: Kto może zaszkodzić Viki Gabor? Poznaj jej konkurencję!

Viki Gabor na próbie do głównego konkursu Eurowizji Junior 2019.

ONS.pl

Myślicie, że Viki Gabor ma szansę wygrać Eurowizję Junior 2019? Viki Gabor może liczyć na wiele głosów, w tym tych z Polski, ponieważ już od piątku można głosować na reprezentantów swoich krajów! Głosować na Viki Gabor możecie tutaj: junioreurovision.tv.

ONS.pl