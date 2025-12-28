Viki Gabor, 18-letnia piosenkarka, znalazła się w ogniu medialnej uwagi po tym, jak w internecie pojawiły się nagrania mające przedstawiać jej ślub zgodny z romską tradycją. Materiał został opublikowany na Facebooku przez Bogdana Trojanka – dziadka Giovaniego, domniemanego męża Viki – oraz założyciela zespołu Terne Roma. Zaskoczenie fanów było tym większe, że Viki Gabor dotychczas unikała wypowiadania się na temat swojego życia prywatnego. Wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych, wzbudziło ogromne emocje i wywołało liczne komentarze w sieci. Ku zdumieniu wszystkich, szybko zostało usunięte.

Viki Gabor już po ślubie?

W sobotę 27 grudnia 2025 roku, na profilu Facebook Bogdana Trojanka pojawił się wpis, w którym poinformował, że jego wnuk Giovani Trojanek i Viki Gabor są małżeństwem zgodnie z prawem Romanipen. W opisie nagrania z ceremonii ślubnej napisał:

Stało się, co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona Viki Gabor i mój wnuk Giovani Trojanek mąż i żona według naszego prawa Romanipen

Warto zaznaczyć jednak, że taki ślub nie jest uznawany za ważny w świetle prawa polskiego. Żeby w pełni zalegalizować małżeństwo, Viki i Giovani musieliby udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Fala hejtu uderza w Viki Gabor i Giovaniego

Nieoczekiwanie jeszcze tego samego wieczoru Bogdan Trojanek zdecydował się usunąć opublikowane wcześniej materiały. W kolejnym poście zaznaczył, że decyzję podjął ze względu na reakcję internautów oraz emocjonalny stan młodej pary.

Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają, odniosę się za parę dni do tego hejtu

Nie w sposób było przewidzieć, że publikacja nagrań z ceremonii ślubnej spotkała się z falą hejtu w internecie. Póki co sama Viki Gabor nie odniosła się do sprawy. Głos zabrał jedynie jej menedżer, który wydał krótki i enigmatyczny komentarz. Nie rozwiał on jednak wątpliwości co do autentyczności wydarzenia.

Zobacz także: Tak wyglądał romski ślub Viki Gabor. Mamy nagranie