W miniony weekend w sieci pojawiły się nagrania, które błyskawicznie obiegły internet. Viki Gabor miała wziąć romski ślub z Giovanim, wnukiem Bogdana Trojanka. Doniesienia te zostały potwierdzone przez samego Bogdana Trojanka, który publicznie ogłosił, że jego wnuk i Viki zostali połączeni węzłem małżeńskim zgodnie z romską tradycją. Choć taki ślub nie ma mocy prawnej w Polsce, informacja ta natychmiast wzbudziła ogromne emocje wśród fanów artystki.

Ukryte wskazówki w piosenkach Viki Gabor?

Po ujawnieniu informacji o ślubie, internauci zaczęli analizować twórczość Viki Gabor. Szczególne zainteresowanie wzbudził utwór "Nie mieszaj" z czerwca 2024 roku. W tekście pojawia się wers: „porwij mnie tak jak ostatni bandyta”, który według niektórych może nawiązywać do romskich tradycji ślubnych, w których symboliczne porwanie panny młodej odgrywa istotną rolę.

"Nie pytaj mnie co lubię / Porwij mnie tak jak ostatni bandyta".

Słowa te wywołały falę spekulacji, że artystka już rok temu dawała fanom sygnały o swoim związku i planach małżeńskich.

Viki Gabor zapewniała, że jest singielką

Szok wśród fanów nie był bezpodstawny. W licznych wywiadach Viki Gabor wielokrotnie podkreślała, że nie jest w związku, co teraz w kontekście rzekomego ślubu wydaje się nieco zaskakujące. Internauci czują się wprowadzeni w błąd i wyrażają swoje zdziwienie w komentarzach na social mediach. Pomimo kontrowersji, sama Viki wydaje się zadowolona z decyzji i wyznała, że rozpoczyna nowy etap w życiu. Wielu fanów mimo zaskoczenia, wspiera piosenkarkę i życzy jej szczęścia.

Rodzina Giovaniego zabiera głos: "Znają się bardzo długo"

Głos w sprawie zabrała również rodzina Giovaniego. Dziadek młodego mężczyzny, Bogdan Trojanek, zapewnił, że para zna się już bardzo długo. Podkreślił, że ich związek nie jest przypadkowy i nie doszło do niego nagle, co miało rozwiać wątpliwości dotyczące nagłości decyzji o ślubie. Jego słowa mają uspokoić opinię publiczną i potwierdzić, że relacja Viki i Giovaniego rozwijała się stopniowo, choć z dala od medialnych świateł reflektorów.

Czy ślub był zapowiedziany w tekstach piosenek?

Poza utworem "Nie mieszaj", uwagę zwraca również piosenka "Wyobraźnia" z albumu "Spektrum uczuć". W niej Viki bezpośrednio zwraca się do ukochanego:

"Tańczysz w mojej wyobraźni / Bo nigdy nie miałam okazji / Spotkać kogoś takiego jak ty".

Dalsze wersy tylko utwierdzają fanów w przekonaniu, że artystka od dawna była zakochana:

"Myślę o twoich oczach / W których mogę się odbić / Myślę o twoich włosach / W których chcę zgubić dłonie / O tym jak bardzo mnie kochasz / I jak bardzo się boisz / Że mógłbyś mnie kiedyś stracić".

Warto dodać, że Viki Gabor jest współautorką tekstów do obu utworów, co wzmacnia przekonanie, że jej twórczość była odzwierciedleniem jej uczuć i rzeczywistej relacji.