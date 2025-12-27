27 grudnia media obiegła wiadomość, że w wieku zaledwie 18 lat, Viki Gabor – znana polska wokalistka – stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem został Giovani, wnuk Bogdana Trojanka, lidera zespołu Terne Roma (Młodzi Cyganie). Ceremonia odbyła się zgodnie z tradycją romską i została zarejestrowana na wideo.

Na opublikowanym przez Bogdana Trojanka nagraniu widać moment składania pocałunków na dłoni przewodniczącego ceremonii, co stanowi ważny element romskiej tradycji.

Tak wyglądał romski ślub Viki Gabor

Ceremonia ślubna odbyła się w Krakowie. Dziadek Giovaniego zamieścił wideo z wydarzenia na swoim profilu w mediach społecznościowych. Jest to już kolejne nagranie z uroczystości, które trafiło do sieci i zyskało ogromne zainteresowanie internautów.

Na filmie widać rodzinę uczestniczącą w uroczystości. Wypowiedziane przez Bogdana Trojanka słowa: „Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej” potwierdzają wagę i powagę tej ceremonii. W zamieszczonym opisie stwierdził:

Stało się, co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona. Viki Gabor i mój wnuk Giovani Trojanek mąż i żona według naszego prawa Romanipen

Na nagraniu Viki Gabor prezentowała się w czarnej sukience w grochy. Stylizację dopełniła klasycznym naszyjnikiem z pereł. Jej wygląd nawiązywał do elegancji i tradycji, co zostało docenione przez wielu komentujących nagranie w sieci.

Wzruszające słowa o małżeństwie według Romanipen

W tradycji romskiej prawo Romanipen odgrywa kluczową rolę. Bogdan Trojanek podkreślił, że ceremonia odbyła się zgodnie z tą zasadą i nie zostało złamane żadne prawo romskie.

Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele

Póki co sama Viki Gabor nie odniosła się do tak istotnego wydarzenia.

Zobacz także: Jest komentarz ws. ślubu Viki Gabor. Te słowa nie przejdą bez echa