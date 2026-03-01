Kartonii i Przemek Pro tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych par polskiego internetu. Fani od dawna spekulowali, że influencerka spodziewa się dziecka, doszukując się zmian w jej figurze i sposobie ubierania się. Teraz ich podejrzenia się potwierdziły - youtuberka i jej ukochany właśnie przekazali, że spodziewają się dziecka.

Kartonii i Przemek Pro podbijają polski internet

Wiktoria Bochnak i Przemek Lejowski od lat tworzą jeden z najgłośniejszych duetów w polskim internecie. Ich relacja rozwijała się na oczach widzów - od pierwszych wspólnych nagrań, przez oficjalne potwierdzenie związku, aż po coraz poważniejsze życiowe decyzje. Fani śledzą ich codzienność, wspólne projekty i szczere rozmowy, w których nie brakuje emocji.

Para chętnie pokazuje kulisy wspólnego życia - od podróży, przez realizację kolejnych internetowych projektów, aż po prywatne momenty, które budują ich autentyczny wizerunek. Ostatnio jednak dali do zrozumienia, że przed nimi zupełnie nowy, wyjątkowy rozdział, który na zawsze odmieni ich życie.

Kartonii i Przemek Pro przekazali radosne wieści

Od pewnego czasu obserwatorzy czujnie przyglądali się aktywności uwielbianej pary influencerów, podejrzewając, że mogą skrywać ważną tajemnicę. Internauci zwracali uwagę na subtelne zmiany w wyglądzie Kartonii i jej stylizacjach, coraz śmielej spekulując o możliwej ciąży.

Jak się okazało, przeczucia fanów były trafne. Zakochani opublikowali w mediach społecznościowych poruszający filmik, w którym podzielili się z widzami wyjątkową nowiną i rozpoczęli zupełnie nowy etap w swoim życiu.

To jest bardzo ważne wydarzenie dla Nas (...) Kochani tak, będziemy mieli bobaska. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi słyszymy na nagraniu.

Internauci nie potrafili ukryć ogromnej radości i podekscytowania. W komentarzach błyskawicznie pojawiło się morze wpisów z ciepłymi słowami i gratulacjami dla przyszłych rodziców. "Jesteście cudowni! Przemek patrzy na Wikę z taką miłością, niesamowite, że trafiliście na siebie!"; "Gratulacje!"; "Będziecie wspaniałymi rodzicami" - pisali fani Kartonii i Przemka Pro.

My również dołączamy się do gratulacji!

