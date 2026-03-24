Weronika Wiśniewska, znana w sieci jako Wersow, spodziewa się drugiego dziecka. Niedawno wraz z Frizem zdradzili, że czekają na narodziny synka. Przyszła mama spędza swoją ciążę bardzo aktywnie, niedawno mieliśmy okazję spotkać ją na evencie organizowanym przez Sephorę.

Wersow o drugiej ciąży. Jakie ma zachcianki?

To bardzo radosny czas w życiu rodziny Wiśniewskich. Wersow i Friz w 2023 roku powitali na świecie córeczkę, a niedawno ogłosili, że ich rodzina ponownie się powiększy. Aktualnie oczekują narodzin synka. Niedawno ich fani mieli okazję zobaczyć wzruszający film z rodzinnej imprezy, podczas której ogłosili płeć dziecka.

Wersow jednocześnie z ogłoszeniem drugiej ciąży, wydała swoją drugą płytę zatytułowaną "Matka Idolka". Stara się jednocześnie działać charytatywnie, wypuszczając serię spotów, które nagłaśniają zbiórki dla domu samotnej matki, domu dziecka oraz domu pomocy społecznej dla osób starszych, sama wpłacając na ten cel 50 tysięcy złotych.

Przyszła mama nie rezygnuje również z obecności w show-biznesie. Podczas rozmowy z Party.pl, Wersow przyznała:

Już jestem w drugim trymestrze, przychodzę na takie wydarzenia, bo już się nie martwię i czuję się naprawdę dobrze.

Wersow rozgadała się także na temat swojej drugiej ciąży. Czy ma jakieś ciążowe zachcianki?

Więcej jem, a tak poza tym widzę, że jest inne ułożenie brzucha, między chłopczykiem a dziewczynką to się różni, ale szczerze poza tym nie widzę innych zmian, poza tym, że w pierwszej ciąży miałam mnóstwo czasu na odpoczynek, a teraz do moich obowiązków takich daily doszły jeszcze te rzeczy związane z ciążą z odwiedzaniem lekarzy itd. Mam mniej czasu na odpoczynek (...), ale radzę sobie i i tak jest super.

Wersow odpowiedziała również na pytanie, czy zdarza jej się korzystać z przywilejów dla kobiet w ciąży a także na temat ciąży swojej bliskiej przyjaciółki z Ekipy. Nie jest tajemnicą, że Kartonii i Przemek Pro również spodziewają się dziecka. Zobaczcie nasze wideo, by poznać szczegóły.

