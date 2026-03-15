Kartonii i Przemek Pro niedawno podzielili się radosną nowiną, że spodziewają się dziecka. Na kanał Wiktorii Bochnak właśnie trafił film z rodzinnego "gender reveal", podczas którego ogłosili wszystkim płeć swojego dziecka.

Płeć dziecka Kartonii i Przemka Pro

To kolejna radosna nowina, zaraz po Wersow i Frizie. Weronika Wiśniewska i Karol Wiśniewski niedawno ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Bardzo szybko okazało się, że nie są jedyną parą w Ekipie, która czeka na nowego potomka. W tym samym czasie kolejna para influencerów ogłosiła, że spodziewa się dziecka.

Okazało się, że Kartonii jest w ciąży, a maluch ma przyjść na świat już latem. Wiktoria Bochnak i Przemysław Lejowski wyprawili huczne "gender reveal", podczas którego ujawnili płeć swojego dziecka. Okazało się, że Kartonii i Przemek Pro będą mieli córkę.

Najpiękniejsze, co się w życiu wydarzyło napisał przyszły tata na Instagramie.

Kartonii opublikowała w sieci wzruszające nagranie, które dokumentuje moment, w którym wraz z Przemkiem Pro poznali płeć swojego dziecka. Jak podkreślili, sami wiedzieli już miesiąc przed huczną imprezą, biorąc udział w specjalnej sesji zdjęciowej. Swoją radość musieli całkiem długo trzymać w tajemnicy.

Imię dziecka Kartonii i Przemka Pro

Kartonii i Przemek Pro przewidzieli dla swoich gości całkiem sporo atrakcji podczas imprezy. Jedną z nich było typowanie imion dla chłopca i dla dziewczynki. Kiedy ujawnili już bliskim, że spodziewają się córeczki, zdecydowali się na głos przeczytać wszystkie typowania. Widzowie na filmie mogli usłyszeć takie propozycje jak: Zosia, Mia, Nina, Laura, Kaja, Fantazja, Coco Chanel, Nadzieja, Eurydyka, Matylda, Rozalia, Róża, Klaudia, Oliwka, Monika.

Bardzo mi się podobało imię Zosia, przez pierwszy czas miała być Zosia, ale Zosi nie będzie. (...) Dlaczego zrezygnowaliśmy? Bo Zosia to jest aktualnie top 1 imię w Polsce, więc baliśmy się, że nasze dziecko będzie miało dużo Zosi w klasie i że to będzie najpopularniejsze imię powiedziała Kartonii.

Wiadomo też, że oprócz Zosi odpada również imię Kaja, ponieważ źle brzmi po angielsku, a także te, które mają w sobie literkę R. Wymieniali dalej:

Nasza córka miała się nazywać Nadzieja, bo kiedyś straciłam nadzieję, że kiedyś będę miała dziecko (...), ale Przemek się nie zgodził

Zaproszeni goście jednak mogą typować dokładne imię dla córki Kartonii i Przemka Pro, ponieważ zostało wymienione wśród typowań.

Padło to imię, to imię jest w tym składzie powiedział Przemek Pro.

Jednak jak zaznaczono w filmie: "Nie wszystkie imiona zostały pokazane na odcinku". Można więc tylko się domyślać, czy Wiktoria i Przemek ujawnili imię w filmie, czy może prawidłową propozycję wycieli z filmu, którym podzielili się w sieci. Jak obstawiacie?

Zobacz także:

