Na początku stycznia w Koszalinie doszło do wielkiej tragedii. W escape roomie zginęło pięć nastolatek, które zostały pochowane 10 stycznia na cmentarzu w Koszalinie. Nastolatki w escape roomie świętowały urodziny jednej z nich. W trakcie rozwiązywania przez nie zagadek w budynku wybuchł pożar. Dziewczyny nie miały jak wydostać się z pokoju, ponieważ drzwi nie miały klamki, nie było wyjścia ewakuacyjnego, a pracownik escape roomu nie zdołał do nich dotrzeć. Choć straż pożarna po kilku minutach dotarła na miejsce, nastolatki już nie żyły. Co było przyczyną ich śmierci? Są już wyniki sekcji zwłok.

