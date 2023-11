3 z 6

Dzień później, w sobotę, zgromadził bliskich i przyjaciół ofiar w katedrze. By w takim momencie nie byli sami. By razem mogli przeżyć ten dramat. Według relacji reporterki Polsat News, podczas tego spotkania ksiądz opowiedział, co zrobił po powrocie z miejsca tragedii do domu. Dotarł do niego dopiero około 1 w nocy. Otworzył dziennik i wystawił dziewczynkom oceny celujące z religii oraz wzorowe z zachowania…