Na Facebooku Kingi Rusin zrobiło się gorąco ;) Gwiazda TVN pochwaliła się, że udało jej się przeprowadzić wywiad ze światowej sławy sportowcem Łukaszem Kubotem, co jest niezwykłym wydarzeniem, ponieważ znany tenisista rzadko rozmawia z mediami. Dziennikarka przekonywała również, że w sieci ciężko jej było znaleźć informacje na jego temat:

No to już wszystko jasne ????. Plus ten mówiący wszystko wyraz triumfu na mojej twarzy ????... A Łukasz Kubot to świetny gość! Wyobraźcie sobie, że zawodnik nr 1 na liście deblistów ATP w zasadzie nigdy wcześniej nie udzielił wywiadu! Kiedy szukałam o nim informacji w sieci nie mogłam się nawet dowiedzieć jaki jest jego stan cywilny. Po prostu enigma. - pisze Rusin.