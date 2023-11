Kinga Rusin nie lubi jednak już mówić o Tomaszu i wspominać ich małżeństwo:

Ostatnio powiedziałam sobie, że jeżeli jeszcze raz usłyszę pytanie o mój rozwód to popełnię seppuku. To było 11 lat temu! Kiedy odmawiam odpowiedzi na takie pytania, dziennikarze mówią, że jestem niesympatyczna. Kiedy staram się dyskretnie wybrnąć, mówią, że cały czas tkwię w przeszłości i rozdrapuję rany. To co ja mam robić? Ja już dawno ten rozdział zamknęłam i gdyby nie media, miałabym naprawdę szansę o tym zapomnieć. Więc korzystając z okazji apeluję: przejdźmy do następnego rozdziału. - mówiła jakiś czas temu.