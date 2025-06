We wtorek, 3 czerwca wieczorem Karol Nawrocki przyjechał do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Było to jego pierwsze oficjalne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w nowej roli – jako prezydent elekt Rzeczypospolitej Polskiej. Jego przyjazd przyciągnął uwagę mediów i opinii publicznej, ponieważ stanowi symboliczne rozpoczęcie procesu przekazania najwyższej władzy w państwie.

Spotkanie miało miejsce zaledwie dzień po tym, jak Andrzej Duda zadzwonił do Karola Nawrockiego z gratulacjami za zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Już wtedy prezydent Duda zapowiedział, że spotka się osobiście z nowo wybranym prezydentem, by porozmawiać o szczegółach przekazania urzędu.

Nawrocki i Duda spotkali się w Pałacu Prezydenckim

Rozmowa w Pałacu Prezydenckim miała charakter ogólny, jednak poruszono szereg istotnych tematów. Jednym z kluczowych zagadnień była obsada personalna nowej Kancelarii Prezydenta, co ma zasadnicze znaczenie dla płynności funkcjonowania urzędu po oficjalnym przejęciu obowiązków przez nowego prezydenta.

Oprócz kwestii organizacyjnych, rozmowy dotyczyły również polityki międzynarodowej – w tym relacji Polski z partnerami zagranicznymi oraz strategicznego pozycjonowania kraju na arenie międzynarodowej. Istotnym elementem była także dyskusja o bezpieczeństwie narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie i wpływie wojny na wschodnią flankę NATO, której Polska jest częścią.

Tematy te mają ogromne znaczenie nie tylko dla przyszłości prezydentury Karola Nawrockiego, ale również dla całego państwa i jego międzynarodowej pozycji w najbliższych miesiącach i latach.

Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim: pierwsze spotkanie z Andrzejem Dudą ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Andrzej Duda ma radę dla Karola Nawrockiego

W poniedziałek Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną ze swoim następcą, składając mu gratulacje za wygraną w drugiej turze wyborów. Prezydent 2 czerwca był w Wilnie na szczycie państw B9 i nordyckich. Wówczas zapowiedział spotkanie ze swoim następcą. Przed planowaną wizytą zapowiedział, że zasugeruje mu zasłużony odpoczynek, a także wyraził chęć organizowania kolejnych spotkań z Karolem Nawrockim.

Zasugeruję, by udał się na odpoczynek przekazał prezydent RP.

Po zdjęciach widać, że obu polityków łączy bardzo serdeczna więź. Niedawno Andrzej Duda wygadał się, co zamierza zrobić zaraz po ustąpieniu z urzędu.

