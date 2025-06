W ciągu ostatnich tygodni Marta Nawrocka znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Uwagę zwraca nie tylko jej praca, modowe wybory, ale przede wszystkim oddanie kampanii wyborczej swojego męża. Gdy 1. czerwca to Karol Nawrocki wygrał II turę wyborów prezydenckich stało się jasne, że od teraz jego najbliżsi również znajdą się na medialnym świeczniku. Fotoreporterzy bacznie śledzą więc nie tylko każdy krok prezydenta-elekta, ale też jego żony. 4 czerwca br. Marta Nawrocka została sfotografowana podczas wizyty w gdańskim dyskoncie spożywczym i drogerii. Nie zgadniecie, kto jej towarzyszył. Wcale nie chodzi o rodzinę.

Marta Nawrocka śledzona przez paparazzi podczas zakupów

Odkąd Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta RP, oczy całej Polski skupiły się nie tylko na nowej głowie państwa, ale też jego najbliższych. Głośno jest o córce Karola Nawrockiego, która dzielnie wspierała tatę podczas wieczoru wyborczego. Niestety, ekspresyjny charakter kilkulatki sprawił, że w sieci pojawiła się masa niepochlebnych komentarzy na temat dziecka, a Marta Nawrocka zabrała głos w sprawie hejtu na swoją córkę. Również znani artyści i dziennikarze bronili dziewczynki, a oczy fotoreporterów ponownie skupiły się na żonie Karola Nawrockiego.

W minioną środę, 4. czerwca, paparazzi śledzili Martę Nawrocką podczas codziennych zakupów. Jak przekazał Fakt, po wizycie w znanym dyskoncie, gdzie wybierała warzywai drobne produkty spożywcze, żona Karola Nawrockiego udała się do ulubionej gdańskiej drogerii. Uwagę fotoreporterów przykuł jeden szczegół - Marcie Nawrockiej towarzyszyła ochrona.

Marta Nawrocka robi zakupy pod czujnym okiem ochroniarzy

Choć Marta Nawrocka pełni służbę jako funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej, a jej stanowisko zwiąże się z posiadaniem broni służbowej, to w codziennym życiu stroni od tego atrybutu. Nic więc dziwnego, że odkąd jej mąż został prezydentem, również pierwsza dama, została otoczona opieką rosłych ochroniarzy, dbających o jej bezpieczeństwo.

Podczas najnowszych zakupów, fotoreporterzy uchwycili, że postawni ochroniarze nie pozwolili Marcie Nawrockiej samej dźwigać zakupów. Pomogli jej także otworzyć drzwi do auta i zajęli się zapakowaniem sprawunków do bagażnika. To pierwsze zdjęcia, jakie paparazzi zrobili nowej pierwszej damie.

Marta Nawrocka w centrum zainteresowania mediów

Tuż po tym, jak podano wyniki II tury wyborów prezydenckich, Marta Nawrocka stanęła w centrum zainteresowania mediów. Niektórzy doszukiwali się tego, że podczas wieczoru wyborczego Marta Nawrocka zaliczyła wpadkę, a wszystko przez jej modowy wybór. Głośno było również o działalności Marty Nawrockiej w mediach społecznościowych, gdzie tuż po wygranych wyborach przez swojego męża, dość oszczędnie skomentowała sprawę. Dopiero na następny dzień zdecydowała się na emocjonalny wpis, w którym dziękowała Polakom, za wsparcie i oddane głosy, co szybko stało się przedmiotem rozważań internautów.

Ostatnie miesiące były dla nas czasem trudnym. Zmagaliśmy się z falą hejtu, oszczerstw i kłamstw. Przeszliśmy przez to wspólnie, bo znamy się najlepiej. Te wydarzenia umocniły naszą rodzinę jeszcze bardziej. - pisała na Instagramie Marta Nawrocka.

Myślicie, że paparazzi teraz jeszcze chętniej będą podążać za Martą Nawrocką?

Marta Nawrocka do tej pory to ukrywała. Przypadkiem wyszedł na jaw nowy fakt o żonie Karola Nawrockiego, fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

