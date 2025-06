2 czerwca ogłoszono, że Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości zdobył 50,89% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. Zaprzysiężenie prezydenta-elekta odbędzie się 6 sierpnia, w dniu zakończenia kadencji obecnej głowy państwa.

Ogromne zainteresowanie budzi również nowa pierwsza dama - Marta Nawrocka. Media już wyliczyły, ile może zyskać (w kwestii zarobków) na prezydenturze swojego małżonka.

Ile Marta Nawrocka zarobi jako pierwsza dama?

Marta Nawrocka jest aktywna zawodowo, jednak na czas kadencji Karola Nawrockiego może udać się na bezpłatny urlop. Jako pierwsza dama nie będzie otrzymywała wynagrodzenia za pełnioną funkcję, jednak może liczyć na inne profity. Jak informuje Fakt.pl:

Może jednak liczyć na to, że państwo będzie jej przez ten czas opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, m.in. emerytalne, naliczane od przeciętnego wynagrodzenia. (...) W tym roku konto emerytalne Nawrockiej w ZUS może zostać zasilone kwotą 8,6 tys. zł, w przyszłym – już 22,2 tys. zł. Przez pięć lat prezydentury męża może zgromadzić grubo ponad 100 tys. zł składek, które pozwolą podnieść jej przyszłą emeryturę o ok. 500 zł miesięcznie.

Ile zarabia Marta Nawrocka?

Jak informowała Polityka: "Nawrocka pracuje w dziale kontroli Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego, spirytusowego oraz w zwalczaniu nielegalnego hazardu". Według informacji przekazanych przez media Marta Nawrocka na stanowisku młodszej ekspertki Służby Celno-Skarbowej a jej dotychczasowe zarobki wynoszą ok. 5,5 tys. zł brutto.

Nawroccy zabrali głos po wygranych wyborach prezydenckich

Wieczór wyborczy i ostateczne wyniki wyborów prezydenckich przyniosły wiele emocji. Marta Nawrocka jako pierwsza zabrała głos w mediach społecznościowych, zwracając się do wyborców: "„Dobry wieczór Polsko. Dziękujemy!”, dodając emotikony polskiej flagi oraz czerwonego serca. Dużo bardziej wylewny był świeżo wybrany prezydent-elekt. Karol Nawrocki przerwał milczenie, i zwracając się do Polaków podziękował za zaufanie i zobowiązał się do godnego reprezentowania kraju. Nie zapomniał również o swoich najbliższych:

Raz jeszcze wszystkim Państwu dziękuję za zaufanie, którego nie zawiodę. W sposób szczególny dziękuję moim najbliższym: żonie Marcie, córce Kasi oraz synom Danielowi i Antkowi za to, że dzielnie towarzyszyli mi w tej długiej oraz ciężkiej podróży.

