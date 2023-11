Ewa Chodakowska zdradziła również, że świetnie się uzupełnia z Lefterisem. Może porozmawiać z nim na każdy temat, a także wysłuchać jego rad. Razem tworzą partnerski związek, a w ich domu nikt nie rządzi.

- Jak się coś w domu zepsuje, to dzwonię po fachowca, albo sama naprawiam. Nie wyręczam się moim mężczyzną. Za to dużo rozmawiam z nim o życiu, biznesie, psychologii. Jest mądrzejszy ode mnie - mogę się go poradzić - wyznała Ewa.