Co jak co, ale takie wyznanie z ust Ewy Chodakowskiej to naprawdę niezwykła sprawa! Ulubiona trenerka Polek niedawno wzbudziła sporą sensację pozując z lekko okrągłym brzuszkiem. Już wtedy, w połowie grudnia przyznała, że poczuła świąteczny klimat i pozwoliła sobie na więcej niż zwykle ;). Teraz wyznała na swoim profilu instagramowym, że kompletnie uległa świątecznemu lenistwu. Co więcej, sama mówi, że przytyła! Robi to zresztą w przezabawnej formie potwierdzając, że ma spory dystans do siebie i swojego wizerunku.

ZNASZ TO? ???? Kto jest ze mną i może powtórzyć moją świąteczną rymowankę? ???????? "Święta, święta, nie ćwiczyłam, tylko żarłam i przytyłam" - Choda ???????? #rymowankachody ???? Ba! Zjadłam wszystko i niczego nie żałuje ???? mieszczę się już tylko w śpiochy jednorożca ???????? Cały rok jestem FIT, ale w święta odpinam szelki i luzuje pasek .. nie odmawiam MAMIE i CELEBRUJE ten czas na MAXA - wyznała Ewa na Instagramie.

Zobaczcie sami ten filmik:

I jak, też tak macie? Macie ochotę zaśpiewać razem z Ewą? Dla nas to prawdziwy hit tych świąt!

A jak Ewa Chodakowska spędza święta? Okazuje się, że są dla niej bardzo ważne. Opisała to w jednym z poprzednich wpisów:

Na nic tak nie czekam w ciągu roku jak na święta.. żadne podróże.. żadne projekty.. żadne okazje, żadne prezenty nie mogą się równać z tym magicznym i jakże bezcennym czasem.. To jedyny taki moment w ciągu roku, kiedy jesteśmy w KOMPLECIE ???????? - moje dwie starsze siostry i starszy brat... ze swoimi połówkami i dziećmi.. moi Rodzice.. ja z moim mężem - spotykamy się w naszym rodzinnym Sanoku, siadamy przy dużym stole i po prostu JESTEŚMY.. Zapominamy na chwile o dniu wczorajszym.. nie wybiegamy w dzień jutrzejszy.. jesteśmy TU I TERAZ.. Tego tez życzę Ci w te święta.. PO PROSTU BĄDŹ.. nie rozpamiętuj dnia wczorajszego.. nie wybiegaj do przodu.. ZATRZYMAJ SIĘ I BĄDŹ.. TU I TERAZ .. ????????????#misjachoda - pisze Ewa.

Czy to oznacza, że całkowicie poddaje się świątecznemu lenistwu? Nie do końca...

PS. Troszkę mnie tu mniej, no ale.. święta są dla Rodziny.. oddaje się tej magii bez reszty.. a ze profile prowadzę sama (zarówno ten na fb jak i na insta), to nie nadążam ???????????? wybacz ❤️❤️❤️ Tuz po świętach wracamy na wysokie obroty - napisała Ewa.

Tak Jej, jak i Wam życzymy odpowczynku od codzienności.

